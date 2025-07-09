В Украине проходят масштабные обыски на таможне в трех областях: что известно. Фото

Украинские правоохранители в среду, 9 июля, проводят масштабные обыски на таможне в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Мероприятия, в частности, касаются работы по недопущению иностранного влияния на работников таможни и борьбы с контрабандой оружия и наркотиков.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Обыски проводят Служба безопасности, Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности Украины.

По словам источников, обыски являются частью работы СБУ по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Напомним, 3 июля в Национальной полиции информировали об обезвреживании одной из самых прибыльных наркогруппировок в Украине. Банда "Краснобаловские" организовала массовый сбыт наркотиков и психоторпов и ежемесячно "зарабатывала" более 20 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях сотрудники НАБУ устроили обыски у экс-министра обороны Украины Алексея Резникова. По данным СМИ, они могут касаться дела о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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