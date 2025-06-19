Сегодня вторая дисциплинарная палата отвела меня от рассмотрения дисциплинарного дела в отношении судьи Печерского суда г. Киева Сергея Вовка. Отвод уже второй раз заявил судья Вовк С.В.

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Минулого разу у відводі відмовили. https://hcj.gov.ua/doc/doc/48352

Тепер 2 з 3 членів палати вирішили, що підстави для відводу є. Сам відвід зачитувався на засіданні, тому кожен може ознайомитись з його змістом. https://youtu.be/8j96GzTbm9U?t=334

Справа відкрита за скаргою Генпрокуратури про зняття арешту з майна загальною вартістю близько мільярда, кінцевим бенефеціаром якого є громаданин рф, на якого Указом Президента накладено санкції.

Доповідач у справі Саліхов В.В. пропонував відмовити у відкритті справи, однак за моєю пропозицією справу було відкрито: https://hcj.gov.ua/doc/doc/46736

За результатом розгляду справи Саліхов В.В. пропонував закрити провадження, але його пропозицію відхилили https://youtu.be/glFyPk5NvuQ?t=14343.

На засіданні 15 січня 2025 року я заявив що витребував додаткові матеріали, оскільки вбачаю, що у діях судді Вовка С.В. можливі ознаки інших дисциплінарних порушень, які пов’язані з цією справою, але не вказані у скарзі.

Однією з підстав для додаткових запитів було ось це журналістське розслідування. https://www.radiosvoboda.org/.../skhemy-yak.../33168045.html, https://www.radiosvoboda.org/.../news.../33234866.html.

Саме це стало однією з підстав заяви про відвід.

Після звільнення Саліхова В.В., доповідачем у цій справі стала Ковбій О.В.

Я дійсно вбачав ознаки інших дисциплінарних проступків судді та мав намір на підставі отриманих матеріалів запропонувати палаті відкрити дисциплінарну справу за додатково виявленими обставинами, але мене було відведено.

Розгляд справи продовжується. Наступне засідання 9 липня.