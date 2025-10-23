Дело "Роттердам+" уже девять лет подряд продолжает оставаться в центре внимания общества, политиков и юристов, не исчезая с повестки дня украинского медиа. Для одних оно стало символом борьбы за справедливость, для других – примером дискуссионных и неоднозначных решений в сфере государственного регулирования. А кто-то рассматривает ее как индикатор способности государственных институтов обеспечить прозрачное правосудие в условиях высоких общественных ожиданий и политического давления.

Видео дня

Парадоксальность, резонансность и нетипичность этого дела заключается в том, что на стадии досудебного расследования уголовное производство № 209 четыре раза закрывалось разными прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Причем последнее постановление о закрытии было обжаловано, но постановлениями как Высшего антикоррупционного суда, так и его Апелляционной палаты оставлено в силе.

Почему же дело "Роттердам+" все же оказалось в суде?

Ответ очень прост: уже на следующий день после принятия АП ВАКС постановления руководитель САП отменил постановление о закрытии уголовного производства, мотивируя это необходимостью надзора за соблюдением законов во время досудебного расследования.

Это дело и в дальнейшем не перестает удивлять. После отвода председательствующего судьи произошла смена состава суда, а уже перед самым началом рассмотрения по сути возник, казалось бы, элементарный вопрос: в чем же конкретно обвиняют подсудимых? Каждый из них обращался в суд с просьбой получить четкое разъяснение, однако ответ так и не получил. И то ли причина в несовершенстве обвинительных актов, то ли в неконкретности и надуманности позиции прокурора – объяснения каждый ищет сам. Но неоспоримым остается одно: обвиняемые так и не получили понятного объяснения.

Это обстоятельство оказалось не единственной проблемой, бросающей тень на процесс, сторона защиты заявила о сокрытии стороной обвинения части доказательств, которые могли иметь ключевое значение для оценки событий и подтверждения невиновности обвиняемых. Речь шла в частности об экспертных заключениях, проведенных по заказу прокуратуры, которые на взгляд представителей защиты подтверждали корректность решения регулятора и отсутствие нанесения ущерба. Защитники обращали внимание на это еще на этапе подготовительного производства.

Впрочем, в ответ прокурор заявил, что на момент его включения в группу прокуроров, а также на время выполнения требований ст. 290 УПК эти доказательства якобы не находились в его распоряжении. И здесь возникает логичный вопрос: как такое могло произойти и куда делись эти материалы?

Обвинительный акт в уголовном производстве № 209 был направлен в суд еще в 2023 году. Почему же за все это время прокурор так и не выяснил, где находятся доказательства, и не обеспечил их надлежащего открытия стороне защиты! Ответов нет. Такая неопределенность подрывает доверие к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая должна была бы гарантировать надлежащий надзор за проведением досудебного расследования.

Если исходить из такой логики буквально, то завтра можно "сжечь" половину любого дела, объяснив, что доказательства "не были в распоряжении прокурора", и на этом поставить точку. А суд в таком случае рискует оказаться в роли удобного "прикрытия", которое закроет глаза на нарушения в ходе досудебного расследования и примет решение в пользу стороны обвинения.

Общество имеет право знать, почему прокурор может годами держать дело в суде –- и при этом заявлять, что не видел всех доказательств. Если это считать нормой, то завтра любые "неудобные" документы можно просто "потерять", а потом сказать, что они "не были в распоряжении прокурора". Это не мелкий процессуальный изъян - это опасный сигнал для всей системы правосудия. Там, где доказательства исчезают без следа - исчезает и доверие к органу досудебного расследования, к прокуратуре и, в конце концов, к суду, который поддерживает такой подход.

Сегодня дело "Роттердам+" – это уже не о конкретных должностных лицах или тонкостях регулирования сферы энергетики. Это история – экзамен антикоррупционной системы правосудия на возможность принимать именно справедливые, а не популярные решения, выполнять свои обязанности без нарушения процессуальных норм, способность самой системы руководствоваться законом, а не собственными убеждениями.

Нельзя игнорировать и тот факт, что украинские генерирующие компании, с которых обвинение стремится взыскать миллиарды сегодня уничтожаются врагом. Компании стремятся удержать оборудование и обеспечить общество электроэнергией несмотря на обстрелы и риск. Так получается, что очень противоречивое дело также имеет своей целью финансовое уничтожение этих компаний. Возникает очень много вопросов – зачем реанимируется по сомнительным поводам дело Роттердам +, зачем обвинение игнорирует процессуальные нормы, почему наши налоги направляются восьмой год на достижение чьей-то цели, а не на установление правды.