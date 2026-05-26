Дело против Тимошенко имеет признаки политического преследования – Харьковская правозащитная группа

Дело против Юлии Тимошенко имеет признаки политически мотивированного преследования и может быть спланированной провокацией.

К такому выводу пришли правозащитники из Харьковской правозащитной группы, проанализировав дело против лидера "Батькивщины".

Во время мониторинга правки был выявлен ряд недопустимых нарушений закона со стороны НАБУ, САП и ВАКС, а именно:

– преследование Юлии Тимошенко начато без каких-либо оснований, ей приписали незаконные совместные действия с народными депутатами от "Слуг народа", с которыми она не знакома и никогда не общалась;

– незаконное проведение против Юлии Тимошенко негласных следственных действий (слежка, запись разговоров, прослушивание телефонов);

– незаконные обыски в партийном офисе "Батькивщины" без решения суда;

– незаконные ограничения Юлии Тимошенко в доступе к ключевому доказательству по делу – оригинала записи разговора для проведения независимой экспертизы;

– игнорирование выводов независимых и государственных экспертиз о фальсификации аудиозаписи;

– искусственно созданная НАБУ провокация с использованием народного депутата, против которого есть уголовные дела в НАБУ;

– нарушение презумпции невиновности из-за ложных публичных заявлений НАБУ и других должностных лиц в отношении Юлии Тимошенко.

В отчете также отмечается, что все названные сознательные злоупотребления антикоррупционных органов позволяют говорить о вероятном политическом преследовании Юлии Тимошенко.

"ХПГ будет продолжать осуществлять мониторинг производства и публично фиксировать его ход", – уверяют правозащитники.