Через несколько секунд произошел взрыв: на Ривненщине задержали молодых людей, которые пытались взорвать следственно-оперативную группу. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали агентов страны-агрессора России, которые устроили теракт вблизи Ривне, пытаясь подорвать наряд полицейских. Двое 18-летних парней заложили самодельные бомбы на месте, куда правоохранители прибыли на фейковый вызов. Теперь им "светит" по 12 лет тюрьмы.

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Об этом 12 мая сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. По данным следствия, фигуранты пытались подорвать следственно-оперативную группу, которая прибыла по фейковому вызову о якобы убийстве в заброшенное здание за городом.

Во время звонка на экстренную линию 102, поступившего около 19:30, неизвестный информировал о якобы найденном там теле человека с признаками насильственной смерти, рядом с которым якобы лежал топор.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции Ривненского райуправления.

Полицейские стали осматривать помещение и, поднявшись на второй этаж, услышали щелчок, характерный для срабатывания запала к гранатам.

Они быстро среагировали и успели отбежать за несколько секунд до взрыва, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали двух 18-летних жителей Ривне, которые выполняли заказ военной разведки РФ.

По инструкции врага они сделали две радиоуправляемые самодельные бомбы, которые снарядили боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.

Все комплектующие агенты России забрали из схрона – координаты получили от вражеского куратора.

Далее они замаскировали "взрывную ловушку" на месте запланированного теракта и установили там датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для россиян.

Затем молодые люди разъехались по домам, надеясь "залечь на дно" и получить криптовалютный перевод от заказчиков из РФ, однако тщетно.

Обоих задержали по адресам проживания. Кроме того, на месте теракта обнаружили вторую бомбу, которая не сдетонировала.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

Оба молодчика находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к теракту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала двух агентов ФСБ России в Хмельницкой области, которые, по данным следствия, готовили взрывчатку для терактов в Каменце-Подольском. Бомбы планировали заложить под машины восьми депутатов городского совета.

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