Были звонки с угрозами: СБУ разоблачила масштабную информспецоперацию России против венгерской общины на Закарпатье

Служба безопасности Украины разоблачила проведение и развитиеновой информационно-психологической спецоперации российских спецслужб. Волна фейков была направлена на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Характер ИПСО должен был усилить напряжение между Украиной и Венгрией.

Новое ИПСО от российских спецслужб

Как установили силовики, для проведения ИПСО вражеские спецслужбы использовали подмену номеров через IP-телефонию. С якобы украинских телефонных номеров враг проводил анонимные звонки с угрозами венгерскому нацменьшинству.

"Во время разговоров неизвестные лица, представляясь якобы участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов нашего государства, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины, угрожали физической расправой и т.д.", — говорится в сообществе.

Техническая аналитика, которую провели силовики, установила, что звонки осуществлялись с территории России. Сейчас СБУ проводит контрмеры по противодействию ИПСО.

Также силовое ведомство призвало не поддаваться на подобные провокации, и в случае получения угроз или подозрительных сообщений безотлагательно сообщать правоохранителям.

Напомним, ранее стало известно, что в России стартовала новая кампания дезинформации от сети "Матрешка", эксплуатируя тему украинско-венгерского противостояния. Фейковые видеоролики под логотипами западных изданий распространяют в соцсетях несколько взаимосвязанных нарративов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Венгрии российские пропагандисты запустили волну дезинформации, используя фейковые изображения украинских инкассаторов. Фото, созданные искусственным интеллектом, активно распространялись в соцсетях, набирая десятки тысяч реакций от ботов.

