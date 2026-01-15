УкраїнськаУКР
русскийРУС

Была в коме девять дней: в Ужгороде 12-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

Ольга Ганюкова
Расследование
2 минуты
3,9 т.
Была в коме девять дней: в Ужгороде 12-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

В Ужгороде умерла 12-летняя девочка, которая попала в больницу после лечения зубов в частной стоматологической клинике. Ребенок девять дней находился в коме в реанимации, однако спасти ее не удалось.

Видео дня

Правоохранители и прокуратура расследуют обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

5 января 12-летнюю девочку каретой скорой помощи доставили в местную больницу из одной из частных стоматологических клиник Ужгорода. По предварительным данным, во время приема у врача-стоматолога ребенку ввели наркоз, после чего у нее возник анафилактический шок.

Была в коме девять дней: в Ужгороде 12-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

С тех пор девочка находилась в критическом состоянии в реанимационном отделении и девять дней находилась в коме. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

На место происшествия выезжали ювенальные прокуроры совместно с работниками полиции. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Была в коме девять дней: в Ужгороде 12-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование. Старшим группы прокуроров определен руководитель Ужгородской окружной прокуратуры Андрей Неродик.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство и невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Была в коме девять дней: в Ужгороде 12-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка в центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью. Предварительно известно, что медики не оказали своевременной помощи, когда у мальчика ухудшилось состояние здоровья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!