Была в коме девять дней: в Ужгороде 12-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

В Ужгороде умерла 12-летняя девочка, которая попала в больницу после лечения зубов в частной стоматологической клинике. Ребенок девять дней находился в коме в реанимации, однако спасти ее не удалось.

Правоохранители и прокуратура расследуют обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

5 января 12-летнюю девочку каретой скорой помощи доставили в местную больницу из одной из частных стоматологических клиник Ужгорода. По предварительным данным, во время приема у врача-стоматолога ребенку ввели наркоз, после чего у нее возник анафилактический шок.

С тех пор девочка находилась в критическом состоянии в реанимационном отделении и девять дней находилась в коме. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

На место происшествия выезжали ювенальные прокуроры совместно с работниками полиции. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование. Старшим группы прокуроров определен руководитель Ужгородской окружной прокуратуры Андрей Неродик.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство и невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

