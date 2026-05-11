Работников этих профессий сокращают: украинцам рассказали, что происходит на польском рынке труда

На польском рынке труда начал формироваться структурный сдвиг. Так, спрос все больше смещается к работникам физических профессий, тогда как потребность в квалифицированном персонале в ряде других отраслей сокращается.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили, что прежде всего, сокращение более квалифицированного персонала наблюдается в:

Автомобильной промышленности.

Так, в IV квартале 2025 года (октябрь-декабрь) занятость в автомобильной промышленности сократилась на 1,7 тыс. человек.

Торговле.

В оптовой – минус 27 тыс. человек. В розничной – сократили 5 тыс. человек.

"В целом эти тенденции отражают динамику всего года: наибольшие потери понесли машиностроение и торговля. Т.е., отрасли с относительно более высокой долей квалифицированного труда", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, существенные увольнения затронули и другие отрасли. В частности:

производство электроприборов;

мебельная отрасль;

перерабатывающая промышленность.

Вместе с тем, отмечается, в сегментах, где преобладает физический труд, спрос на работников растет. Так, наиболее динамично в IV квартале 2025 года росли:

Логистика – здесь количество новых работников увеличилось на 5,6%.

Пищевая промышленность – плюс 1,95%.

HoReCa (общественное питание и отели) – плюс 1,6%.

При этом подчеркивется: растущий спрос на физический труд в значительной степени покрывается за счет трудовых мигрантов. Ведь "поляки все менее охотно занимают такие вакансии".

"Для бизнеса мигранты остаются критически важным ресурсом для оперативного масштабирования... Без иностранной рабочей силы, в частности украинцев, которые составляют около 67% всех работающих мигрантов, часть компаний была бы вынуждена остановить деятельность", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в различных сегментах экономики страны. К примеру, в феврале-2026 средняя зарплата в пищевой промышленности выросла на 3,62%, а в автомобильной отрасли рост зарплат составил сразу 8,75%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!