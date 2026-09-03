Буданов четко заявил, что ситуация со стрельбой сотрудников СБУ по сотрудникам ГУР должна быть урегулирована законным путем, – Приходько

После перестрелки с участием сотрудников СБУ и ГУР в Киеве началась медийная кампания, цель которой – перенести акцент с действий представителей 5-го управления Департамента контрразведки СБУ на главу ОП Кирилла Буданова.

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Об этом заявил блогер и политический аналитик Назар Приходько, комментируя конфликт между спецслужбами.

"Ситуация, которая произошла на днях в столице, перешла все возможные границы. Это не просто инцидент, не просто напряженная ситуация, а чрезвычайное происшествие. Оставлять все как есть больше нельзя. Иначе временно исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад это просто "порешит", и завтра Служба безопасности будет устраивать новые перестрелки на улицах украинских городов", – заявил он.

Приходько обратил внимание, что после инцидента ГБР задержало именно сотрудников 5-го управления.

"ГБР четко показало, кто есть кто, задержав именно сотрудников этого самого 5-го управления, которые устроили стрельбу и беспредел ночью во время воздушных тревог", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что сначала СБУ опубликовала в своих социальных сетях одно совместное заявление, но впоследствии заменила его другим.

"Это ярко свидетельствует о растерянности и хаосе внутри ведомства", – отметил Приходько.

По его словам, после этого через различные Telegram-каналы началась медийная атака против ГУР.

"Главная цель этой кампании – искусственно сместить акцент на Кирилла Буданова (при чём здесь вообще он?) и на сотрудника ГУР Тимура (при том, что со стороны сотрудников ГУР не было ни одного выстрела). Сам Буданов четко и конструктивно заявил, что правоохранительные органы должны разобраться в ситуации законным путем", – констатировал аналитик.

Приходько призвал президента Украины отреагировать на инцидент и срочно провести реформу СБУ.

"Эту ситуацию категорически нельзя замять и оставить как есть. Президент Украины должен отреагировать и срочно провести реформу СБУ. Ведь действия подчиненных Поклада – это по сути угроза национальной безопасности, когда государственная спецслужба творит беззаконие, похищает боевых командиров и устраивает перестрелку в спальном районе столицы Украины", – написал он.

В то же время блогер подчеркнул, что не считает всех сотрудников СБУ "плохими или неправильными". Ведь среди них много боевых офицеров, настоящих героев и людей, честно выполняющих свою работу. Его критика касается методов, продемонстрированных во время этого инцидента.

"Я хочу, чтобы Служба безопасности Украины оставалась именно службой БЕЗОПАСНОСТИ, а не карательным органом против неугодных по типу НКВД", – резюмировал Назар Приходько.