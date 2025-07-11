Брали по $5,5 тыс. с человека: в Житомире ликвидировали схему по оформлению фиктивных групп инвалидности для военнообязанных. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований в Житомире ликвидировали схему по оформлению "липовых" групп инвалидности для военных. О подозрении сообщили заведующей отделением одной из больниц города и ее сообщнице.

Видео дня

Подробности обнародовали на сайте ГБР. Фигуранткам "светит" до 10 лет тюрьмы.

"Работники ГБР при содействии Нацполиции сообщили о подозрении заведующей отделением одной из больниц Житомира и ее сообщнице. Женщины массово изготавливали для военнообязанных мужчин документы о назначении группы инвалидности", – говорится в сообщении.

Противоправную деятельность злоумышленницы вели с октября 2024 года. В частности, заведующая отделением находилась в составе экспертной команды больницы, которая сейчас работает вместо МСЭК. Для "клиентов" она изготавливала медицинские документы, в том числе историю болезни с фиктивными данными о длительном лечении в медицинских учреждениях.

Решение об установлении группы инвалидности принималось на основе поддельных документов при непосредственном участии заведующей отделением, которая давила на других врачей для получения нужного заключения. Коммуникацию с "клиентами" осуществляла посредница, которая координировала процесс.

Стоимость незаконных услуг составляла 5,5 тысячи долларов США с каждого. По предварительным оценкам, злоумышленники могли изготовить поддельную документацию для более чем сотни военнообязанных. Сейчас продолжается установление всех причастных медиков и должностных лиц, которые могли быть привлечены к схеме.

"Заведующая отделением подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), ее сообщница – в получении средств за влияние на принятие решения (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", – указано в сообщении.

Напомним, прокуратура Харьковской области идентифицировала военного РФ, который в марте 2022 года расстрелял авто с семьей. Речь идет о 22-летнем оккупанте, уроженце Белгородской области РФ, который открыл огонь из пулемета калибра 12,7 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных, который наводил российские удары по Силам обороны. Он передавал врагу координаты ударов по позициям воинской части, в которой сам проходил службу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!