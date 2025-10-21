Брал за 'услуги' до $12,5 тыс.: на Закарпатье разоблачили мужчину, который организовал незаконную переправку уклонистов за границу. Фото и видео

Прокуратура совместно с правоохранителями разоблачила мужчину, который организовал незаконную переправку военнообязанных уклонистов за пределы Украины. Его задержали на Закарпатье по дороге к границе, когда тот как раз получил деньги от клиента.

По данным Офиса генерального прокурора, подозреваемого поймали после передачи 12,5 тысяч долларов США. Он должен был организовать незаконный выезд мужчины призывного возраста, который приехал из Николаева поездом в Мукачево.

Схема с "проводниками" и отелем

Как выяснили следователи, 34-летний житель села Белки Хустского района наладил схему вместе с несколькими знакомыми из приграничных населенных пунктов. Они ориентировались на местности и помогали переправлять уклонистов через государственную границу.

Клиентов мужчина находил в социальных сетях. Тем, кто соглашался на "услугу", организовывали проживание в гостинице неподалеку от маршрута. Стоимость переправки колебалась от 10 до 12,5 тысяч долларов США.

Задержание и подозрение

Во время поездки к границе задержанный дал "инструктаж" своему клиенту – объяснил, как избегать пограничных нарядов и где именно перейти границу. Но после передачи денег его сразу разоблачили правоохранители.

Подозреваемому инкриминируется организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По ходатайству прокурора суд взял его под стражу с возможностью внесения залога.

Расследование продолжается

Под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры досудебное расследование проводят следователи Мукачевского райотдела полиции. Оперативное сопровождение обеспечивает управление стратегических расследований Нацполиции совместно с 27 пограничным отрядом Госпогранслужбы.

Устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы незаконной переправки за границу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ задержали инспектора Госпогранслужбы, который за деньги помогал уклонистам пересекать границу с Румынией. Также он причастен к незаконной переправке табачных изделий. Известно, что специалиста задержали "на горячем" в Закарпатской области.

