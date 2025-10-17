Имел сразу несколько 'схем': ГБР разоблачило пограничника, который переправлял уклонистов и сигареты в Румынию. Фото

Работники Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали инспектора Госпогранслужбы, который за деньги помогал уклонистам пересекать границу с Румынией. Также он причастен к незаконной переправке табачных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Известно, что специалиста задержали "на горячем" в Закарпатской области.

По данным следствия, пограничник через знакомого передавал информацию о маршрутах движения нарядов и обходных путях пунктов пропуска. За помощь от каждого уклониста он получал 4 тысячи долларов. Кроме того, инспектор способствовал контрабанде 10 ящиков табачных изделий, получив по 100 долларов за каждый.

Фигуранта задержали во время получения очередного "вознаграждения". Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу из корыстных побуждений и получении неправомерной выгоды. Если вину докажут, мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Подозреваемого взяли под стражу с возможностью внесения залога. Также подано ходатайство об отстранении его от должности.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили 41-летнего жителя города Измаил, который организовал схему незаконного выезда мужчин за пределы страны. Он наладил переправку уклонистов через Дунай подводным путем.

Также OBOZ.UA сообщал, что на Волыни пограничники разоблачили семью, которая организовала схему незаконной переправки мужчин за границу. Ее возглавлял уроженец Полтавщины, который привлек к делу двух своих дочерей.

