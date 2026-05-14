Берегут от СИЗО? В медиа указали на нюанс с утренним решением ВАКС по мере пресечения для Ермака

Внимание украинцев приковано к делу о возможной легализации средств бывшим руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

Напомним, что вечером 11-го мая Ермаку было вручено подозрение. В течение последних дней продолжались слушания по избранию меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде – Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для бывшего главы ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 180 млн грн залога.

Дослушав аргументы сторон вечером 13-го мая, судья ВАКС Виктор Ногачевский объявил перерыв на подготовку решения. И уже утром 14 мая, в 9:00 началось оглашение решения.

Экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Почти сразу народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что по его информации, залог за Ермака будет внесен уже сегодня.

"24 канал" отмечает, если залог будет внесен в течение текущих часов, это может означать о подковерной договоренности между антикоррупционными структурами и Андреем Ермаком – бывшему главе ОП объявляют решение с самого начала банковского дня, чтобы дать ценные часы на внесение залога и сохранить его от поездки в СИЗО.

А СИЗО было бы очень реалистичным сценарием, если бы Ногачевский объявил решение вечером, когда банковский сектор уже прекращает работу.