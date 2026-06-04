БЭБ разоблачило сеть по изготовлению фальшивых паспортов для незаконной миграции иностранцев в ЕС и Канаду

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачили и прекратили деятельность масштабной трансграничной группировки, которая специализировалась на изготовлении поддельных документов.

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По данным следствия, участники группы изготавливали поддельные паспорта граждан Украины для иностранцев. Фальшивые документы для иностранцев использовались для незаконной миграции в страны Европейского Союза и Канады.

Об этом заявил директор БЭБ Александр Цывинский в своем Telegram-канале.

Кроме паспортов, фигуранты наладили производство других поддельных документов, среди которых дипломы высших учебных заведений, водительские удостоверения, свидетельства о рождении и браке, документы на недвижимость и земельные участки.

В БЭБ отмечают, что подпольное производство действовало как масштабный криминальный бизнес с международной географией и многомиллионными теневыми оборотами.

В рамках спецоперации детективы БЭБ совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры провели около 30 обысков в Киеве, Киевской области и западных регионах Украины.

Во время следственных действий правоохранители изъяли оборудование для изготовления поддельных документов, металлические клише, бланковые заготовки паспортов, поддельные печати и штампы государственных учреждений, черновую бухгалтерию, наличные в иностранной валюте, а также транспортные средства и оружие.

Правоохранители продолжают неотложные следственные и процессуальные действия для установления других участников схемы, международных связей группировки и источников финансирования незаконной деятельности.