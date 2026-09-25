857 мобилизованных "на бумаге": в Украине разоблачили руководителей РТЦК, которые искусственно завышали показатели мобилизации. Фото

На Закарпатье и Буковине правоохранительные органы сообщили о подозрении сразу трем должностным лицам районных центров комплектования, а дела в отношении еще двоих в Черновицкой области уже переданы в суд. Указанные руководители ТЦК, как выяснилось, массово фальсифицировали данные, искусственно завышая показатели мобилизации в своих регионах.

Видео дня

Так, в Черновицкой области правоохранители зафиксировали 631 такой факт, отметили в Нацполиции. А вместе с Закарпатьем всего зафиксировано 857 таких "мобилизаций на бумаге", уточнили в Офисе генпрокурора.

В частности, среди фиктивно мобилизованных были граждане, которые вообще не появлялись в ТЦК и не призывались, а также действующие военнослужащие и даже несуществующие лица, пояснили правоохранители.

Закарпатье

На Закарпатье выявлено 54 таких случая: один из руководителей РТЦК внес данные о восьми фактически немобилизованных гражданах, а теперь уже уволенный начальник другого ТЦК приписал еще 46 немобилизованных по факту.

Буковина

На Буковине, где зарегистрировано всего 803 таких случая, "один из полковников внес в базу данных "Оберег" данные о 631 несуществующем гражданине", сообщили в Генеральной прокуратуре. В полиции добавили, что этот руководитель ТЦК ранее был уволен.

Еще двое бывших руководителей РТЦК на Буковине оформили в качестве мобилизованных 99 и 73 человека соответственно. Эти чиновники "мобилизовали" как действующих военнослужащих, так и вымышленных граждан.

Что будет дальше

Действия должностных лиц квалифицированы по ст. 362 и 366 УК Украины – несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений соответственно. В отношении трех должностных лиц из Черновицкой области суд уже избрал меры пресечения.

Что касается руководителя РТЦК на Закарпатье, то прокуроры обратились в суд с соответствующим ходатайством.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины и Нацполиция в нескольких областях пресекли сразу семь схем, связанных с уклонением от военной службы и мобилизации. Всего правоохранители задержали десять организаторов схем, среди которых также есть сотрудники региональных ТЦК (они за деньги предлагали военнообязанным фиктивные основания для отсрочки, влияние на воинский учет или незаконный выезд из Украины).

Напомним, что правоохранители Киева задержали мужчину, который пытался заработать на жене военного, обещая перевести его в тыловую часть. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!