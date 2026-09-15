Среди фигурантов — сотрудники ТЦК: в Украине раскрыли ещё 7 "уклонистских схем" в разных регионах. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли семь схем, связанных с уклонением от военной службы и мобилизации, в нескольких областях. Всего правоохранители задержали десять организаторов. Правонарушители за деньги предлагали военнообязанным фиктивные основания для отсрочки, оказание влияния на военный учет или незаконный выезд из Украины.

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Разоблачения проводились в Одесской, Донецкой, Полтавской, Черкасской и Закарпатской областях. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

Схемы в Одесской области

В Одесской области военная контрразведка СБУ разоблачила двух сотрудников районного ТЦК. Один из них, временно исполняющий обязанности заместителя начальника военкомата, за 3,5 тыс. долларов организовал внесение ложных сведений о призывниках в систему "Оберег".

Другой фигурант, служивший стрелком в том же подразделении, за деньги обещал повлиять на руководство режимного объекта, чтобы его клиентов исключили из воинского учета.

Обоих мужчин задержали по отдельности во время получения неправомерной выгоды.

Фиктивная инвалидность и "тыловые" должности

В Донецкой области правоохранители разоблачили депутата одного из городских советов, возглавляющего врачебно-консультативную комиссию прифронтовой общины. Он помогал военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность различных групп, что в дальнейшем должно было стать основанием для отсрочки от мобилизации.

Стоимость такой услуги составляла 7 тыс. долларов.

В Полтавской области задержали должностное лицо областного ТЦК. Он организовал схему, по которой за взятки военнообязанным помогали создавать фиктивную историю болезни. После этого мужчины могли получить статус годных к службе на "тыловых" должностях без направления на передовую.

Администраторы сообщали о маршрутах ТЦК

В Черкасской области СБУ пресекла деятельность пяти администраторов Telegram-каналов и Viber-групп. Они распространяли информацию о местах работы и маршрутах мобильных групп правоохранителей и сотрудников ТЦК в Уманском и Черкасском районах.

Среди разоблаченных – три администраторши одной из групп в Viber. Ее аудитория насчитывала более 3 тыс. пользователей.

За 15 тысяч долларов обещали незаконный выезд

В Закарпатье задержали мужчину, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу. За $15 тыс. он на собственном автомобиле доставлял клиентов к пограничной территории и передавал им маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период, злоупотреблении влиянием и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

По этим статьям злоумышленникам может грозить до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался нажиться на жене военного, обещая перевести его в тыловую часть. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

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