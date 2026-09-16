15 тыс. долларов за "лечение" в Европе: на востоке Украины раскрыли схему незаконного выезда военных за границу. Фото

Сотрудника ГПСУ уличили в организации незаконного выезда за границу военнослужащего под предлогом лечения. За такую "услугу" подозреваемый запросил 15 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и в Офисе генерального прокурора. В настоящее времяфигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 665 600 гривен.

Что известно

По данным следствия, в августе 2026 года военнослужащий одного из пограничных отрядов ГПСУ, находясь в Харьковской области, узнал о намерении одного из мужчин выехать из Украины. И предложил за 15 тысяч долларов организовать военнообязанному незаконный выезд за границу, создав формальные основания – якобы для лечения в Европе.

"За деньги он обещал создать формальные основания относительно наличия тяжелых заболеваний и организовать фиктивное направление мужчины на лечение в медицинское учреждение в Европе — с возможностью не возвращаться в Украину", – говорится в материале Офиса генерального прокурора.

В начале сентября во время личной встречи военнослужащий подтвердил свои намерения. В момент получения 15 тысяч долларов его деятельность пресекли, а самого мужчину задержали.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу и содействие этому по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

В ходе обысков у него изъяли денежные средства, телефоны и банковские карты. Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 665 600 гривен.

Схему раскрыли оперативники внутренней и собственной безопасности Бердянского отряда ГВЗВВБ "Юг".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Харьковской области раскрыли схему незаконного выезда военнообязанного за границу. Для этого злоумышленники использовали женщину с инвалидностью, которую склонили к фиктивному браку. По данным следствия, к организации этой аферы причастны военнослужащий одной из частей области и его сообщник, которые за свои услуги требовали 10 тысяч долларов.

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