ЖК "Варшавский плюс": строительство под "крышей" чиновников?

Новый жилой комплекс на проспекте Правды строится с нарушениями градостроительного законодательства, а местных чиновников правоохранители подозревают в преступном сговоре с застройщиком. Минусы ЖК "Варшавский плюс" нашли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК ВАРШАВСКИЙ ПЛЮС plus.varshavsky.com.ua

Что обещают

Жилой комплекс "Варшавский плюс" является XIII микрорайоном в рамках комплексной застройки многофункционального жилого района. Застройщик – компания Stolitsa Group – обещает построить на проспекте Правды ЖК комфорт-класса, состоящий из 10 домов на 23-26 этажей каждый. Cреди преимуществ комплекса "Варшавский плюс", перечисленных на сайте – продуманные функциональные и очень удобные планировки квартир площадью от 36 до 162 кв.м, большой торговый центр поблизости, тщательно распланированная придомовая территория, перспективы прокладки метро на Виноградарь, после чего инвесторов комплекса от центра города будет отделять "всего 5 станций метро", а также наличие неподалеку от новостроек трех парков и скверов, Виноградарского леса, озер Голубое и Синее.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

При этом объяснений, что же кроме квартир предлагает потенциальным инвесторам застройщик, какие элементы инфраструктуры предусмотрены на территории комплекса или даже ответа на вопрос, где оставлять автомобили владельцам квартир при отсутствии собственного паркинга – на сайте нет.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Нет там и данных о том, планирует ли застройщик сделать хоть что-то для защиты будущих жителей комплекса от чрезмерного круглосуточного шума: "Варшавский плюс" располагается между улицей Ивана Выговского и проспектом Правды, где уровень шума от автотранспорта достигает 71-75 дБА, что почти вдвое превышает максимально допустимую для жилых домов норму. В правовом государстве игнорирования даже одной этой проблемы было бы достаточно, чтобы сделать невозможным дальнейшее строительство без принятия мер по защите людей от шумов. А в случае с ЖК "Варшавский плюс" эта проблема далеко не единственная и даже не самая большая.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Документальные минусы

Есть немало проблем у ЖК "Варшавский плюс" с документами и разрешениями. Прежде всего, в том, насколько безопасным является проект, по которому строится комплекс. Согласно информации из открытых источников, в проектную документацию на строительство XIII микрорайона застройщик в июле 2018-го вносил изменения. Однако насколько откорректированный проект соответствует действующему градостроительному законодательству – пока неизвестно.

А отклонения от государственных строительных норм есть. Более того, по данным Минрегиона, их пытались согласовать. Однако поданное девелопером еще в марте 2019 года в Министерство заявление на согласование отклонений проектных решений от ГСН не рассматривалось и не согласовывалось. Однако это не остановило Stolitsa Group от продолжения строительных работ.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

В частности, в заявлении инвестора "Конкорд-ДС Плюс", содержащемся на сайте Минрегиона, указано, что на территории комплекса предусмотрено паркомест в 4 раза меньше необходимого количества: 550 вместо минимальных 1925. На территории отсутствует площадка для выгула собак, не предусмотрено удаление дыма из ряда помещений в случае возгорания, фиксируется ненормативная квадратура жилых комнат. Помещения общественного назначения предусмотрены в подвалах. При этом, заявление не рассматривалось, как предполагают эксперты НЕРУХОМІ, потому, что подавалось почему-то инвестором, а не заказчиком строительства, как это предусмотрено законодательством. В связи с этим у экспертов возник вопрос: так какой же проект реализует заказчик?

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Есть проблемы у ЖК и с высотностью. Положениями детального плана территории (ДПТ) этажность ограничена – до 23 этажей. Однако застройщиком, в нарушение ДПТ и исходных данных на проектирование, осуществляется строительство домов высотой в 23-26 этажей. Что дало право застройщику добавить еще 3 этажа сверх дозволенной высотности – вопрос без ответа.

К тому же, на месте, где возводится один из домов комплекса, согласно ДПТ должен был быть возведен гостинично-офисный центр. Планирует ли кто-то строить гостинично-офисный центр хотя бы где-то вообще – неизвестно.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Уже указанных нарушений достаточно для того, чтобы строительство находилось под наблюдением контролирующих органов, однако оно уже почти завершено. Но от этого не исчезают риски для инвесторов ЖК "Вавршавський плюс". А перечень нарушений на этом еще не закончен.

Еще одной серьезной проблемой, представляет угрозу для инвесторов ЖК "Варшавский плюс", является нарушение целевого назначения земельного участка, на котором ведется строительство. На участке допускается исключительно общественная застройка. Но по каким-то причинам в ДПТ этот участок внезапно попадает в квартал жилой застройки. Это нарушение земельного и градостроительного законодательства требует исследования и выводов контролирующих органов.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Сговор с властью и уголовные дела

Как уже отмечалось, к созданию дополнительных "бонусов" для потенциальных инвесторов жилого комплекса "Вавршавский плюс", очень вероятно, присоединилась и власть. Есть основания подозревать определенную "согласованность" действий застройщика и местных властей, которая обеспечила будущих жителей нового микрорайона "собственной" станцией метро – изменив существующие планы и очередность строительства метрополитена. Это вызвало возмущение у жителей соседнего Виноградаря, которые десятилетиями ждут строительства метрополитена и теперь вынуждены снова отставать в очереди на прокладку подземки.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Большой проблемой комплекса "Варшавский плюс" являются уголовные производства. Например, открытое по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Согласно материалам досудебного следствия, которое проводит Киевская городская прокуратура, заговор застройщика и власти таки был. В прокуратуре установили, что чиновники ГП "НДВА "Пуща-Водица" и Минагрополитики были задействованы в реализации преступной схемы, которая позволяла противоправно отчуждать земли сельхозназначения и имущественные права на них, в интересах аффилированных к Stolitsa Group юридических лиц, в частности, ООО "Конкорд- ДС Плюс". В результате сговора, государственное аграрное предприятие в Пуще-Водице было фактически выведено из-под контроля государства и доведено до банкротства. А его землями завладел управляющий партнер Stolitsa Group.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Земельный участок, на котором строится ЖК "Варшавский плюс", является вещественным доказательством в этом уголовном производстве.

В 2018 году Генеральная прокуратура уже занималась вопросами злоупотребления служебным положением руководства ГП "НДВА" Пуща-Водица "и завладением земельных участков под застройкой. Но закрыла дело не найдя достаточно доказательств. Госпредприятие" НДВА "Пуща-Водица", очевидно, не согласилось с их выводами и обжаловало в судах закрытия производства.

ЖК Варшавский плюс на карте НЕРУХОМІ

Еще одно досудебное расследование, которое касалось истории с доведением до банкротства госпредприятия, проводила Национальная полиция Украина. В рамках уголовного производства 18 марта 2020 года Печерский районный суд Киева позволил правоохранителям провести обыск для исследования условий инвестиционных договоров между "НДВА "Пуща-Водица" и фактическим руководителем и владельцем ряда предприятий, в частности, и "Конкорд-ДС Плюс".

Однако, несмотря на все указанные недостатки, часть домов ЖК уже построена, а другую часть продолжают активно строить.

ЖК Варшавский плюс НЕРУХОМІ

Если указанные доводы не отбили у потенциальных инвесторов ЖК ВАРШАВСКИЙ ПЛЮС желания рискнуть и вложить средства, эксперты недвижимого подготовили для них несколько советов. Ознакомиться с ними можно на странице объекта на НЕРУХОМІ.

ЖК "Варшавский плюс": строительство под "крышей" чиновников?

Эксперты отмечают: рейтинг документов ЖК "Варшавский плюс" на ресурсе недвижимого составляет всего 2,8 из 10 возможных баллов.