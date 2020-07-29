ЖК MONTREAL HOUSE: теснота бизнес-класса

20-этажный жилой комплекс - и всего 4 гостевых паркоместа, почти ни одного деревца и отсутствие места для размещения мусорных баков. Таким в представлении девелопера Cityconsult Development должен быть жилой комплекс бизнес-класса. И именно такое свое представление компания и воплощает в самом центре Киева, на границе Голосеевского и Печерского районов.

Эти и другие особенности этой новостройки исследовали эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК MONTREAL HOUSE facebook.com/montreal.house.kyiv

Элитная локация

Жилой комплекс строится в элитном месте – на грани Голосеевского и Печерского районов (ул. Большая Васильковская,102у/Антоновича, 83). Девелопер Cityconsult Development на сайте объекта отмечает, что тот "расположен в районе с развитой инфраструктурой в центральной части Киева. Поблизости есть детские сады...". Что говорить, поблизости - не то слово. Многоэтажка сводится "на останках" бывшего детсада, помещение которого заказчик жилого комплекса приватизировал. Однако относительно законности этой приватизации 22 марта 2019 года было открыто уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Инвесторам стоит осознавать, что в случае подтверждения факта незаконных действий, получение квадратных метров по инвестициям может быть отложено вместе с вводом объекта в эксплуатацию.

ЖК MONTREAL HOUSE на карте недвижимого НЕРУХОМІ

Вспомнили на сайте Монреаля и об историческом прошлом местности, на которой возводят 20-ти этажку: "Этот район является историческим, он был создан в 30-40-вые годы XIX века. Улица Антоновича в разное время имела названия Кузнечная, Пролетарская, Горького. Около полутора десятка сохранившихся на ней домов являются памятниками истории и архитектуры". Все верно, район действительно историко-охранный. Именно поэтому строительство там должно быть согласовано с Минкультом и получено соответствующее разрешение. Однако в открытых источниках о таком согласования и разрешении упоминаний нет.

Строительство must go on

MONTREAL HOUSE сооружается почти вплотную к соседним домам. Поэтому неудивительно, что планы застройщика противоречат интересам местных жителей, которые выступают против строительства комплекса. В СМИ неоднократно освещали их недовольство. Так, в частности, из-за опасений, что застройщик "захватит" соседние придомовые территории, ведь места для благоустройства мало, жители коллективно обратились к ГАСИ, чтобы работники контролирующего органа провели проверку строительства ЖК.

Скриншот видеоотчета с ходом строительства ЖК MONTREAL HOUSE за июль 2020 года montreal.ua

Итак, инспектор Департамента ГАСИ выявил ряд нарушений. В частности, заказчиком ЖК MONTREAL HOUSE не был предоставлен мониторинг обследования соседнего здания, генеральный план не согласован со "Специализированным управлением подземных противооползневых работ", исполнительная документация ведется с нарушениями строительных норм, стандартов и правил (незаполненные акты на закрытие скрытых работ), а необходимая площадь для озеленения и благоустройства существенно урезана. Например, по нормативам площадь озеленения для этого объекта бизнес-класса должна составлять три раза больше. Места для детских игровых площадок тоже недостаточно. Площадки для хозяйственных целей, то есть для мусорных баков, вообще отсутствуют. Куда люди будут девать мусор – это уже, так сказать, их проблемы.

Скриншот видеоотчета с ходом строительства ЖК MONTREAL HOUSE за июль 2020 montreal.ua

Конечно же, после выявленных нарушений инспектором ГАСИ были выданы предписания об их устранении генеральному подрядчику – ООО "Вензабуд", проектировщику – ООО "Архитектурная мастерская Пашенько", заказчику – ООО "КИИВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ" и предписания о приостановлении подготовительных и строительных работ. Однако, заказчика и генерального подрядчика результаты проведенной проверки не устроили и в судебном порядке они оспаривают как ее правомерность, так и выданные в результате предписания. А пока, обеспечив иск, суд разрешил строить объект. Поэтому работы на стройплощадке сейчас активно ведутся.

Паркомест хватит не всем

Стоит акцентировать внимание на том, что проектом предусмотрено наличие подземного двухуровневого паркинга на 187 машиномест. Однако, этот паркинг будет доступен только жителям дома. Жителям 328 квартир. То есть, очевидно, что места там всем не хватит. К тому же в ЖК MONTREAL HOUSE, кроме жилых, предусмотрены также и помещения общественного назначения. Поэтому вопрос следующий: где будут парковать свои авто работники и посетители этих мест? Но волноваться не стоит, застройщик "позаботился" о них. Предусмотрел 4 места наземной автостоянки у ЖК. Это количество следует даже написать буквами: четыре. И повторить, чтобы наверняка: целых четыре гостевых паркоместа для жилого комплекса бизнес-класса, где первые несколько этажей предназначаются для коммерции.

У стройплощадки ЖК MONTREAL HOUSE НЕРУХОМІ

Коротко говоря, припарковаться там будет крайне сложно. Выполнить эту непростую миссию смогут не все и не всегда. А учитывая, что в этом районе количество жителей существенно увеличится – в пробках, которые будут возникать на Большой Васильковской, можно будет увидеть, как времена года сменяют друг друга и жизнь проходит мимо.

И, конечно же, идея построить двухуровневый подземный паркинг была бы недостаточно замечательной, если бы земельный участок, на котором решили построить ЖК MONTREAL HOUSE, не относилась к территориям подтопления грунтовыми водами. Поэтому идея замечательна достаточно, потому что комплекс строят как раз таки на подтопляемых территориях.

При таких условиях строительство подземного паркинга возможно лишь в случае осуществления комплекса мер по защите территории от подтопления и гидроизоляционных работ. Были ли они осуществлены – неизвестно. Стоит спросить об этом в отделе продаж и пересмотреть соответствующие документы. Но учитывая выявленные проверкой ГАСИ нарушения по ведению документации и тот факт, что акты скрытых работ не заполняются – стоит ли верить информации, которая там будет указана?

Если вы хотите инвестировать в Монреаль

Заметим, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс MONTREAL HOUSE на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела – 2.8.

Рейтинг документов ЖК MONTREAL HOUSE на НЕРУХОМІ НЕРУХОМІ

* Рейтинговая информация является оценочным суждением, сформированным на основании работы алгоритма сопоставления общедоступных данных

Для инвесторов, которые все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, эксперты подготовили ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать риски инвестирования. С ними можно ознакомиться на ресурсе НЕРУХОМІ, на странице ЖК MONTREAL HOUSE, во вкладке Документы.