ЖК MONTREAL HOUSE: тіснява бізнес-класу

20-поверховий житловий комплекс - і всього 4 гостьових паркомісця, майже жодного деревця і відсутність місця для розміщеня сміттєвих баків. Таким в уявленні девелопера Cityconsult Development має бути житловий комплекс бізнес-класу. І саме таке своє уявлення компанія і втілює у самому центрі Києва, на межі Голосіївського і Печерського району.

Ці та інші особливості цієї новобудови досліджували експерти НЕРУХОМІ.

Візуалізація ЖК MONTREAL HOUSE facebook.com/montreal.house.kyiv

Елітна локація

Житловий комплекс будується в елітному місці – на межі Голосіївського та Печерського районів (вул. Велика Васильківська, 102у/ Антоновича, 83). Девелопер Cityconsult Development на сайті об'єкта зазначає, що той "розташований у районі з розвинутою інфраструктурою в центральній частині Києва. Поблизу є дитячі садки...". Що казати, поблизу не те слово. Багатоповерхівка зводиться "на останках" колишнього дитсадка, приміщення якого замовник житлового комплексу приватизував. Проте щодо законності цієї приватизації 22 березня 2019 року була відкрита кримінальна справа. Наразі триває розслідування. Інвесторам варто усвідомлювати, що у разі підтвердження факту незаконних дій, отримання квадратних метрів за інвестиціями може бути відкладено разом із введенням об’єкта в експлуатацію.

ЖК MONTREAL HOUSE на карті НЕРУХОМІ НЕРУХОМІ

Згадали на сайті Монреалю і про історичне минуле місцевості, на якій зводять 20-ти поверхівку: "цей район є історичним, він був створений у 30-40-вi роки XIX століття. Вулиця Антоновича в різний час мала назви Кузнечна, Пролетарська, Горького. Близько півтора десятка збережених на ній будинків є пам'ятками історії та архітектури". Все вірно, район дійсно історико-охоронний. Саме тому будівництво там має бути погоджено з Мінкультом та отримано відповідний дозвіл. Однак у відкритих джерелах про таке погодження і дозвіл згадки немає.

Будівництво must go on

MONTREAL HOUSE споруджується майже впритул до сусідніх будинків. Тому не дивно, що плани забудовника суперечать інтересам місцевих жителів, які виступають проти будівництва комплексу. У ЗМІ неодноразово висвітлювали їх невдоволення. Так, зокрема, через побоювання, що забудовник "захопить" сусідні прибудинкові території, адже вільного місця для благоустрою обмаль, мешканці колективно звернулися до ДАБІ, аби працівники контролюючого органу здійснили перевірку будівництва ЖК.

Скріншот відеозвіту з ходом будівництва ЖК MONTREAL HOUSE за липень 2020 р. montreal.ua

Отже, інспектор Департаменту ДАБІ виявив низку порушень. Зокрема, замовником ЖК MONTREAL HOUSE не було надано моніторинг обстеження сусідньої будівлі, генеральний план не погоджений зі "Спеціалізованим управлінням підземних протизсувних робіт", виконавча документація ведеться з порушеннями будівельних норм, стандартів і правил (не заповнені акти на закриття прихованих робіт), а необхідна площа для озеленення та благоустрою істотно урізана. Наприклад, за нормативами площа озеленення для цього об’єкта бізнес-класу мала б складати утричі більше. Місця для дитячих ігрових майданчиків теж недостатньо. Майданчики для господарських цілей, тобто для сміттєвих баків, взагалі відсутні. Куди люди будуть дівати сміття – то вже, так би мовити, їх проблеми.

Скріншот відеозвіту з ходом будівництва ЖК MONTREAL HOUSE за липень 2020 р. montreal.ua

Звичайно ж, після виявлених порушень інспектором ДАБІ було видано приписи про їх усунення генеральному підряднику – ТОВ "Вензабуд", проектувальнику – ТОВ "Архітектурна майстерня Пашенько", замовнику – ТОВ "КИЇВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ" та приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт. Однак, замовника та генерального підрядника результати проведеної перевірки не влаштували та в судовому порядку вони оскаржують як її правомірність, так і видані у результаті приписи. А поки що, забезпечивши позов, суд дозволив будувати об'єкт. Тож роботи на будмайданчику наразі активно ведуться.

Паркомісць вистачить не всім

Варто акцентувати увагу на тому, що проєктом передбачено наявність підземного дворівневого паркінгу на 187 машиномісць. Однак, цей паркінг буде доступний лише мешканцям будинку. Мешканцям 328 квартир. Тобто, очевидно, що місця там всім не вистачить. До того ж в ЖК MONTREAL HOUSE, крім житлових, передбачені також і приміщення громадського призначення. Тож питання наступне: де будуть паркувати свої авто працівники та відвідувачі цих місць? Але хвилюватися не варто, забудовник "подбав" про них. Передбачив 4 місця наземної автостоянки біля ЖК. Цю кількість варто навіть написати літерами: чотири. І повторити, щоб напевно: аж чотири гостьових паркомісця для житлового комплексу бізнес-класу, де перші декілька поверхів призначатимуться для комерції.

Біля будмайданчика ЖК MONTREAL HOUSE НЕРУХОМІ

Коротко кажучи, припаркуватися там буде вкрай складно. Виконати цю непросту місію зможуть не всі і не завжди. А зважаючи, що в цьому районі кількість жителів істотно збільшиться – у заторах, які будуть виникати на Великій Васильківській, можна буде побачити, як пори року змінюють одна одну і життя проходить повз.

І, звичайно ж, ідея побудувати дворівневий підземний паркінг була б недостатньо чудовою, якби земельна ділянка, на якій вирішили побудувати ЖК MONTREAL HOUSE, не належала до територій підтоплення ґрунтовими водами. Тому ідея чудова достатньо, бо комплекс будують якраз таки на підтоплюваній території.

За таких умов будівництво підземного паркінгу можливе лише у разі здійснення комплексу заходів із захисту території від підтоплення та гідроізоляційних робіт. Чи були вони здійснені – невідомо. Варто запитати про це у відділі продажу та переглянути відповідні документи. Але враховуючи виявлені перевіркою ДАБІ порушення щодо ведення документації і той факт, що акти прихованих робіт не заповнюються – чи варто вірити інформації, що там буде зазначена?

Якщо ви хочете інвестувати в Монреаль

Зауважимо, що за результатами аналізу документів, що є у відкритому доступі, комплекс MONTREAL HOUSE на ресурсі НЕРУХОМІ має низький рейтинг відповідного розділу – 2.8.

Рейтинг документів ЖК MONTREAL HOUSE на НЕРУХОМІ

*Рейтингова інформація є оціночним судженням, сформованим на підставі роботи алгоритму зіставлення загальнодоступних даних

Для інвесторів, які все ж розглядають можливість придбання нерухомості в цьому комплексі, експерти підготували ряд рекомендацій, які можуть мінімізувати ризики інвестування. З ними можна ознайомитися на ресурсі НЕРУХОМI, на сторінці ЖК MONTREAL HOUSE, у вкладці Документи.