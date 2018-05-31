Жилье в Украине: где самое дорогое, а где - дешевое

Стоимость жилья в Украине варьируется в зависимости от регионов. Самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Киеве и Одессе, самые дешевые - в Хмельницком и Чернигове.

При этом минимальная стоимость квартир в Украине вне зависимости от региона зафиксирована на окраине областных центров, пишет Domik.ua.

Жилье в Киеве - одно из самых дорогих pixabay.com

Так, в апреле 2018 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Украины продавались в среднем по цене от $11 000 до $33 000 в зависимости от области. Самое дорогое жилье представлено в Киеве, Одессе и Харькове, а самое недорогое — в Луцке, Хмельницком и Чернигове.

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Двухкомнатное жилье на вторичном рынке недвижимости Украины в мае текущего года продавалось по средним ценам от $13 000 в Хмельницком и Чернигове до $40 000 в Киеве и $36 000 в Одессе.

Трехкомнатные квартиры в мае текущего года можно купить в среднем за сумму от $21 000 в Сумах на окраине и до $85 000 в Киеве.

А потенциальные покупатели, выбирая квартиру, обращают внимание на цену объекта, район расположения дома, инфраструктуру и комфортность транспортной развязки.

По официальным данным Минюста, за январь-апрель 2018 года государственные нотариусы Украины заключили 13 229 удостоверенных сделок с недвижимостью, а частные — 125 060. Для сравнения — в июле-сентябре 2017 года нотариусы совершили всего 163 880 сделок с недвижимостью в Украине.

Количество удостоверенных сделок (договоров) с недвижимостью за І квартал 2018 года Минюст

Количество удостоверенных сделок (договоров) с недвижимостью за І квартал 2018 года Минюст

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по итогам первых трех месяцев 2018 года в Украине принято в эксплуатацию почти 1,9 млн кв. м жилья. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.