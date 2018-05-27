Инвестируя в недвижимость свои деньги, перед заключением договора с застройщиком нужно проверить его деятельность на предмет соответствия законодательству.

Здесь могут пригодиться разные методы: погружение в тематические форумы, расспросы соседей, друзей, знакомых, статьи в СМИ, проверка репутации компании и ее владельцев по всевозможным реестрам - благо, они сейчас в открытом доступе.

Начинать нужно с проверки документов, которые должен предоставить любой застройщик, законно ведущий свой бизнес в Украине.

Для этого зайдите на сайт строительной компании. Как правило, надежные и крупные фирмы считают правилом хорошего тона поддерживать свой официальный интернет-ресурс необходимыми материалами. На нем и будут размещены сканы основных разрешительных документов.

Есть случаи, когда эти данные в открытом доступе размещают неохотно. Причины непрозрачности могут быть разные: от не дооформления того или иного разрешения, когда застройщик уверен, что в скором времени получит документ и поэтому уже ведет работы на стройплощадке. И до сознательного сокрытия каких-либо документальных нюансов.

Если ознакомление с сайтом застройщика не займет много времени, то на дрейф по Интернету понадобится куда больше ресурса.

Не останавливайтесь на половине пути - выберите день и наведайтесь непосредственно в отдел продаж строительного комплекса, где и запросите пакет всех документов. Что же это за бумаги?

Прежде всего, разрешение на строительство. Это главный документ, который выдается инспекцией ГАСК (Государственный архитектурный строительный контроль).

Его наличие само по себе свидетельствует о том, что несколько других важных разрешений (проект, экспертиза, целевое назначение земельного участка) оформлены надлежащим образом. Разрешение на строительство дает право застройщику продавать квартиры. Важно, чтобы разрешение было действующим, так как бывают случаи, когда оно сначала было выдано, а затем, в результате проверки, отменено.

Проверить наличие действующего разрешения на строительство можно на сайте инспекции архитектурного строительного контроля.

Выбирая объект для инвестирования, в приоритете стоит рассматривать крупную строительную компанию, у которой априори больше ресурса для того, чтобы закончить начатые проекты.

С мелким застройщиком рисков больше, хотя это и не означает, что он не способен достроить свои объекты.

На что обратить внимание в Интернете? Конечно же, на отзывы и комментарии состоявшихся инвесторов на различных форумах специализированных сайтов. Как только деньги вложены в будущую квартиру, инвестор начинает пристально следить за ходом строительства.

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Вряд ли эти отзывы способны перебить нанятые застройщиком специалисты по PR. Если в строительной компании есть проблемы с выполнением сроков, то этого не скроешь.

Стоит обратить внимание и на выполнение других обязательств по проекту: если, скажем, застройщик обещал детский сад или зеленую зону с озером, но не сделал этого, эта информация обязательно осядет в интернете.

Облегчить муки выбора компании для покупки жилья поможет список проверенных компаний. Десять застройщиков в Киеве занимают 80% всего строительного рынка. Это и есть те самые крупные фирмы, на которые стоит ориентироваться:

КП "Киевгорстрой"

ГП "Укрбуд"

Корпорация "Столица"

"KAN Development"

"Perfect Group"

"Інтергал-Буд"

"SAGA Development"

"Лико-холдинг"

"ДСК 4"

"Геос"

Стоить заметить, что стоимость квадратного метра у них несколько дороже, чем у других, менее крупных фирм - но такова цена их надежности. Разницу в стоимости также можно объяснить и демпингом цен, на который вынуждены идти мелкие компании, дабы выживать и пытаться конкурировать на рынке.

Среди основных рисков выбора более низкой цены и менее надежного застройщика находится перспектива остаться без жилья. Пример тому - около десяти тысяч инвесторов скандального застройщика Анатолия Войцеховского, фактически создавшего финансово-строительную пирамиду. Многие его объекты до сих пор остаются недостроенными, а большинство – попросту незаконны. Именно Войцеховский в свое время сильно демпинговал ценой. Так, в доме на Троещине в начале строительства он предлагал квадратный метр за 11-12 000 гривень.

У граждан еще в памяти наиболее впечатляющая строительная афера – "Элита-центр".

После появления подобных аферистов украинцы стали более бдительными и начали активнее интересоваться историей компаний прежде, чем заключить с ней договор.

Приходя на стройку, они первым делом просят показать сам земельный участок, а затем – разрешение на строительство и пояснение, с каким кредитно-финансовым механизмом работает фирма.