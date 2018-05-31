Житло в Україні: де найдорожче, а де - дешеве

Вартість житла в Україні варіюється в залежності від регіонів. Найдорожчі квартири на вторинному ринку в Києві та Одесі. Найдешевше житло - в Хмельницькому і Чернігові.

При цьому, мінімальна вартість квартир в Україні незалежно від регіону зафіксована на околиці міст обласного значення, пише Domik.ua.

Житло в Києві - одне з найдорожчих pixabay.com

Так, в квітні 2018 року однокімнатні квартири на вторинному ринку нерухомості України продавалися в середньому за ціною від $ 11 000 до $ 33 000 в залежності від області. Найдорожче житло представлено в Києві, Одесі та Харкові, а найдешевше - в Луцьку, Хмельницькому та Чернігові.

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Двокімнатне житло на вторинному ринку нерухомості України в травні поточного року продавалося за середніми цінами від $ 13 000 в Хмельницькому і Чернігові до $ 40 000 у Києві та $ 36 000 в Одесі.

Трикімнатні квартири в травні поточного року можна купити в середньому за суму від $ 21 000 в Сумах на околиці і до $ 85 000 в Києві.

А потенційні покупці, вибираючи квартиру, звертають увагу на ціну об'єкта, район розташування будинку, інфраструктуру і комфортність транспортної розв'язки.

За офіційними даними Мін'юсту, за січень-квітень 2018 року державні нотаріуси України уклали 13 229 засвідчених угод з нерухомістю, а приватні - 125 060. Для порівняння - в липні-вересні 2017 року нотаріуси здійснили лише 163 880 угод з нерухомістю в Україні.

Кількість посвідчених угод (договорів) з нерухомістю за І квартал 2018 року Мін'юст

Кількість посвідчених угод (договорів) з нерухомістю за І квартал 2018 року Мін'юст

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, за підсумками перших трьох місяців 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію майже 1,9 млн кв. м житла. Це на 3,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.