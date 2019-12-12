В Украине собрались внедрить цифровые технологии в строительстве

Минрегион составит план по внедрению в Украине технологий информационного моделирования зданий в строительстве.

Об этом сообщила Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает пресс-служба министерства.

"В 2020 году Минрегион планирует составить план постепенного внедрения в украинских реалиях ВIМ-технологий в строительстве. Также будем рассматривать возможность внедрения информационного моделирования в строительстве в проектах, заказчиком которых будет государство", – сказала Бабак.

Также она отметила, что в следующем году в бюджете Минрегиона заложено более 12 миллиардов гривен на реализацию проектов регионального развития.

Новости Украинцам изменили правила планировки квартир

"Мы ожидаем, что среди проектов, поданных теробщинами будут не только небольшие проекты по термомодернизации или капитального ремонта, но и проекты направленные на развитие регионов. Например, строительство современного перинатального центра, больницы, туристического комплекса. И именно такие проекты могут стать пилотными относительно возможного внедрения информационного моделирования в строительстве. И хотя сейчас есть определенные сложности с введением ВIМ, нам бы хотелось попытаться протестировать их", – сказала министр.

BIM-технологии объединяют всю информацию о строительном объекте на каждом этапе его жизненного цикла pixabay.com

Кроме того, она сообщила, что в следующем году в государственном бюджете предусмотрено 4,3 миллиона гривен в Фонд энергоэффективности, который должен направлять средства на термомодернизацию зданий.

По словам Алены Бабак, подобное информационное моделирование сооружений, которое показывает весь жизненный цикл функционирования объекта, поможет определить наиболее приемлемое инвестиционное решение и, соответственно, более оптимально расходовать бюджетные средства на реализацию проектов развития в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступили в силу новые правила по жилым домам.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!