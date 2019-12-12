В Україні зібралися запровадити цифрові технології в будівництві

Мінрегіон складе план з впровадження в Україні технологій інформаційного моделювання споруд в будівництві.

Про це повідомила Міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак, передає прес-служба міністерства.

"У 2020 році Мінрегіон планує скласти план поступового впровадження в українських реаліях ВIМ-технологій в будівництві. Також будемо розглядати можливість впровадження інформаційного моделювання в будівництві у проектах, замовником яких буде держава", – сказала Бабак.

Також вона зазначила, що в наступному році в бюджеті Мінрегіону закладено понад 12 мільярдів гривень на реалізацію проектів регіонального розвитку.

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"Ми очікуємо, що серед проектів, поданих тергромадами будуть не лише невеликі проекти з термомодернізації чи капітального ремонту, а й проекти спрямовані на розвиток регіонів. Наприклад, будівництво сучасного перинатального центру, лікарні, туристичного комплексу тощо. І саме такі проекти можуть стати пілотними щодо можливого впровадження інформаційного моделювання в будівництві. І хоча наразі є певні складнощі з уведенням ВІМ, нам би хотілось спробували протестувати їх", – сказала міністр.

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Крім того, вона повідомила, що в наступному році в державному бюджеті передбачено 4,3 мільйона гривень в Фонд енергоефективності, який повинен направляти кошти на термомодернізацію будівель.

За словами Олени Бабак, подібне інформаційне моделювання споруд, яке показує весь життєвий цикл функціонування об'єкта, допоможе визначити найбільш прийнятне інвестиційне рішення і, відповідно, більш оптимально витрачати бюджетні кошти на реалізацію проектів розвитку в Україні.

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