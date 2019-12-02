В родном городе Зеленского государство решило продать крупный объект

В Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, Фонд государственного имущества Украины решил в декабре 2019 года продать крупный объект – единый имущественный комплекс "Трансмаш".

Всего в декабре ФГИУ планирует провести 147 аукциона общей стоимостью 274,1 млн гривен через 44 электронные площадки в системе ProZorro.Продажи, сообщается на сайте ФГИУ.

В списке также незавершенное строительство "Оздоровительного комплекса "Прикарпатье" Национального банка Украины в Яремче, незавершенное строительство энергоцеха площадью 9 577,8 кв. м возле станции метро "Шулявская" в Киеве.

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Кроме того, незавершенное строительство производственной базы "Будремкомплект" площадью 6 822,3 кв.м в Киеве (бул. Ак. Вернадского, 36-в), пакет акций "Мирогощанского агрария", исследовательский завод Института проблем материаловедения им. И.Н.Францевича Национальной академии наук Украины и незавершенное строительство комплекса реабилитации, оздоровления и отдыха в Киевской области.

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С начала 2019 года государственные органы приватизации выставили на электронные аукционы через электронную торговую систему ProZorro.Продажи 511 объектов малой приватизации.

По результатам торгов состоялись электронные аукционы по продаже 335 объектов на общую сумму 518, 8 миллионов гривен за выставленной стартовой цене 375,7 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ раскрыла организованную группу лиц, которые незаконно завладевали недвижимостью в Киеве.

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