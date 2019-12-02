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2 грудня • оновлено в 22:05
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У рідному місті Зеленського держава вирішила продати великий об'єкт

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У Кривому Розі, рідному місті президента Володимира Зеленського, Фонд державного майна України вирішив у грудні 2019 року продати великий об'єкт – єдиний майновий комплекс "Трансмаш".

Всього в грудні ФДМУ планує провести 147 аукціонів загальною вартістю 274,1 млн гривень через 44 електронні майданчики в системі ProZorro.Продажі, повідомляється на сайті ФДМУ.

У списку також незавершене будівництво "Оздоровчого комплексу" Прикарпаття "Національного банку України в Яремче, незавершене будівництво енергоцеху площею 9 577,8 кв. м біля станції метро "Шулявська" в Києві.

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Крім того, незавершене будівництво виробничої бази "Будремкомплект" площею 6 822,3 кв.м в Києві (бул. Ак. Вернадського, 36-в), пакет акцій "Мирогощанського аграрію", дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Національної академії наук України та незавершене будівництво комплексу реабілітації, оздоровлення та відпочинку в Київській області.

Фонд держмайна проведе в грудні 147 аукціони в системі ProZorro.Продажі

Фонд держмайна проведе в грудні 147 аукціони в системі ProZorro.Продажі

pixabay.com

З початку 2019 року державні органи приватизації виставили на електронні аукціони через електронну торгову систему ProZorro.Продажі 511 об'єктів малої приватизації.

За підсумками торгів відбулися електронні аукціони з продажу 335 об'єктів на загальну суму 518,8 мільйонів гривень за виставленої стартової ціни 375,7 мільйонів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ розкрила організовану групу осіб, які незаконно заволодівали нерухомістю в Києві.

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Україна
Теги
ProZorro нерухомість Ринок нерухомості Фонд державного майна України
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