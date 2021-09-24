В Киеве построят набережную и городской пляж с учетом лучших мировых практик

Киев долгие годы был отрезан от Днепра заводами и фабриками, но вскоре ситуация изменится: в столице строятся районы, которые вернут городу доступ к реке. Например, авторы проекта Новый Подол на месте бывшей промзоны создадут набережную и городской пляж и откроют их для всех желающих.

Новый район обновляется с учетом опыта ведущих городов: в мире уже давно превращают индустриальные территории в привлекательные променады. Вот как зарубежный опыт поможет вернуть Киеву Днепр.

Район Бьервика (Осло, Норвегия)

Столица Норвегии Осло долгое время боролась с проблемой, которая сейчас актуальна для Киева. Берег вдоль залива Осло-фьорд был отрезан от города — из-за промышленности и транспортных магистралей, включая международные маршруты. Жители не могли прогуляться вдоль воды, зайти в кафе на набережной, отдохнуть и развлечься.

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Изменения прибрежной зоны начались еще в 1980-х и происходили постепенно — от района к району. В начале 2000-х местные власти утвердили масштабный план реконструкции Fjord City, который охватил почти всю береговую линию Осло-фьорд. В результате бывшие индустриальные районы превратились в места с жилыми комплексами, общественными пространствами, культурными учреждениями.

Одно из главных достижений Fjord City — ревитализация района Бьервика. Некогда территория портов и транспортных развязок сейчас стала важным центром Осло. Здесь построили Barcode Project — мультифункциональный комплекс с офисами, ресторанами, магазинами и общественными пространствами — Оперный театр, центральную библиотеку, а также музей искусств, который откроется уже в 2021 году.

Новые здания связаны пешеходными зонами, парками и скверами, которые располагаются вдоль берега Осло-фьорд — и доступны каждому жителю и гостю Осло.

Променад в Domino Park (Нью-Йорк, США)

В районе Уильямсберг, Нью-Йорк, почти 150 лет работал сахарный завод Domino. В какой-то период он был крупнейшим в США и одним из самых больших в мире. Но к началу 2000-х спрос на его услуги упал, и в 2004 предприятие приостановило работу.

Начался процесс трансформации — спустя почти 15 лет на месте бывшего сахарного завода появился жилой квартал и парк Domino. Комплекс располагается на берегу Ист-Ривер: здесь обустроили набережные, пешеходные зоны, площадки для выгула собак, а также поля для игры в волейбол.

Само же здание завода превратили в многофункциональный центр, где расположили офисы, коворкинги, апартаменты и общественные пространства.

Район Конфлюанс (Лион, Франция)

На юге лионского полуострова реки Сона и Рона сливаются в одну и образовывают уникальную территорию. Раньше это место было типичным промышленным районом с фабриками по производству шелка, химзаводами и транспортными развязками. Но со временем многие предприятия закрылись, а район пришел в упадок.

В 1990-х местная власть принялась за трансформацию района: во-первых, чтобы возродить неблагополучную местность, а во-вторых — чтобы расширить центр города. Постепенно Конфлюанс наполнялся новыми функциями и смыслами. Здесь появились жилые комплексы, офисы, торговые центры. Затем — важные культурные объекты: Музей Слияния, выставочный центр "Оранжевый куб".

При этом далеко не все индустриальные здания подверглись сносу: например, бывший склад сахара "Сюкриер" превратили в помещение для выставок современного искусства.

Комплекс Chicago Riverwalk (Чикаго, США)

Река в Чикаго — также важная часть города. Изначально ее использовали как транспортный канал, а затем на ней "выросли" сталелитейные заводы, склады и даже одна из крупнейших в мире скотобоен. Реку загрязнили настолько, что в 1900 году ее течение пришлось изменить — чтобы очистить и избавить от неприятного запаха.

Изменения отчасти решили проблему, но с последствиями экологического бедствия боролись все следующие сто лет — пока не привели состояние водоема в порядок. А финальным "штрихом" стало открытие Chicago Riverwalk — многофункционального комплекса на берегу главного притока.

Пространство поделено мостами на несколько блоков. На одном можно посидеть на террасе ресторана с видом на реку; на другом — покататься на каяках; на третьем — отдохнуть под деревьями в сквере с выходом к воде. Авторы проекта отмечают, что цель нового комплекса — создать для жителей новые возможности для развлечения и отдыха.

Новый Подол

Новое место для отдыха и развлечений возле воды скоро появится и в Киеве. Наша проблема похожа на мировой опыт — доступ к Днепру у киевлян долгое время был перекрыт заводами и дорогами. Но сейчас ситуация меняется.

В Киеве скоро появится современный район с общественной набережной — Новый Подол. Авторы ревитализируют и возродят бывшую промзону на территории Киевского речного порта, между Рыбальским мостом и Судоремонтным заводом. На месте заводов и фабрик появится многофункциональное пространство с жильем, офисами, культурными объектами и общественными пространствами.

Новый Подол вернет Киеву Днепр: в рамках проекта авторы построят на берегу реки набережную, доступную для всех желающих. Здесь можно будет посидеть в кафе и ресторанах, посетить шоу и концерты в амфитеатре и просто прогуляться вдоль воды. По всей территории рассадят луговые травы, кустарники и деревья, а рядом создадут городской пляж — единственный в центре Киева. Как и набережная, он будет открыт для всех киевлян и гостей столицы.