Украина открыла электронный кабинет застройщика: как это работает

В Украине презентовали электронный кабинет застройщика, который призван устранить коррупцию в строительной сфере и обеспечить качественный сервис для граждан.

Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

"В тестовом режиме начал работу электронный кабинет застройщика, который предоставит пользователям доступ к полностью автоматизированным услугам по получению сообщений и деклараций по всем этапам строительства объектов класса последствий СС1. Впервые в Украине запускают государственные услуги высшей степени автоматизации. Оцифровка этих услуг будет иметь значительное антикоррупционное влияние, поскольку приведет к устранению человеческого фактора при предоставлении указанных услуг", – сообщила пресс-служба министерства.

Презентация э-кабинета застройщика состоялась при участии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, вицепремьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра развития общин и территорий Алены Бабак. thedigital.gov.ua

На первом этапе запуска э-кабинета пользователи смогут получить документы декларативного характера для объектов класса последствий СС1, которые являются наиболее востребованными в Украине.

Несколько позже, с помощью онлайн-сервиса, граждане смогут получать также разрешения, лицензии и сертификаты по объектам строительства. Кроме того, услуги станут доступными и для объектов класса последствий СС2 и СС3.

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Также отмечается, что подача уведомления в бумажном формате по-прежнему будет оставаться доступной и привычно забирать 5 рабочих дней, а декларации – 10 дней. Тогда как через э-кабинет решения будут приниматься автоматически – до 5 секунд и затем отправляться на электронную почту заявителя.

Э-кабинет застройщика доступен на портале ГАСИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы.

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