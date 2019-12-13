Україна відкрила електронний кабінет забудовника: як це працює

В Україні презентували електронний кабінет забудовника, що покликаний усунути корупцію в будівельній сфері і забезпечити якісний сервіс для громадян.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифровий трансформації України.

"У тестовому режимі розпочав роботу електронний кабінет забудовника, який надасть користувачам доступ до повністю автоматизованих послуг з отримання повідомлень та декларацій щодо всіх етапів будівництва об’єктів класу наслідків СС1. Це вперше в Україні запускають державні послуги найвищого ступеня автоматизації. Оцифрування цих послуг матиме значний антикорупційний вплив, оскільки призведе до усунення людського фактору під час надання зазначених послуг", – повідомила прес-служба міністерства.

Презентація е-кабінету забудовника відбулася за участі Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра розвитку громад та територій Альони Бабак. thedigital.gov.ua

На першому етапі запуску е-кабінету користувачі зможуть отримати документи декларативного характеру для об'єктів класу наслідків СС1, які є найбільш затребуваними в Україні.

Трохи пізніше, за допомогою онлайн-сервісу, громадяни зможуть отримувати також дозволу, ліцензії та сертифікати по об'єктах будівництва. Крім того, послуги стануть доступними і для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3.

Новини В Україні зібралися запровадити цифрові технології в будівництві

Також наголошується, що подання повідомлення в паперовому форматі, як і раніше буде залишатися доступним і звично забирати 5 робочих днів, а декларації – 10 днів. Тоді як через е-кабінет рішення будуть прийматися автоматично – до 5 секунд і потім надсилатимуться на електронну пошту заявника.

Е-кабінет забудовника доступний на порталі ДАБІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вступили в силу нові державні будівельні норми.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся