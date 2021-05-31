Современные 3D обои в интерьере

Сегодня на рынке отделочных материалов представлен широкий ассортимент фотообоев для оформления любых жилых и не жилых помещений. Всего несколько лет назад, обои с различными изображениями считались пережитком прошлого. Но это было связано скорее с нежеланием производителей работать над улучшением изображаемого рисунка для создания качественного товара.

В современном интерьере 3D обои будут отлично смотреться в любом исполнении. Красивые фотообои 3D преобразуют любое помещение и помогут расставить яркие акценты. Artside — это интернет-магазин, который предлагает своим пользователям не только варианты, представленные в каталоге, у нас также можно заказать индивидуальное изготовление полотен, с учетом всех пожеланий будущего владельца.

Фотообои с 3D изображением станут отличным выбором для тех, кто при оформлении дизайна помещения, хочет получить стильный и оригинальный результат, который будет привлекать внимание. Такие полотна, даже если они небольших размеров, не останутся незамеченными. Теперь на стенах смогут красоваться высокие горы, красивые лесные или морские пейзажи, огни ночного города, или необычные абстракции.

Главное при выборе обоев — учесть уже существующие особенности оформления комнаты:

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В помещениях со светлыми стенами лучше выбирать темные фотообои и наоборот. В случае небольшой площади в помещении, подойдут полотна с мелким рисунком. Обои лучше размещать на свободной стене, которая не закрывается мебелью или шторами. Если потолки низкие, то визуально поднять их помогут фотообои с горизонтальными линиями. При размещении в комнате замысловатой и оригинальной мебели или декоративных элементов, стоит обратить внимание на обои с более спокойными рисунками. Здесь можно остановиться на небольших объемных фактурах или фонах.

В чем же основное отличие таких обоев от классических? При изготовлении полотен используется специальная технология, которая называется стереоскопическим эффектом. Именно он помогает создать иллюзию объема. При взгляде на такое изображение, будет казаться, что картинка действительно имеет глубину. 3D обои позволяют получить реалистичную композицию и становятся удачным акцентом в любом интерьере.

Посетив сайт https://artside.com.ua можно ознакомиться с широким ассортиментом лучших товаров с изображениями: животных, городских пейзажей, геометрических узоров, природных мотивов, имитации других поверхностей и прочих рисунков. Помимо большого выбора дизайна, можно выбрать абсолютно любой размер полотен.

Каждое изделие будут отличаться высоким уровнем качества, хорошей прорисовкой картинки, длительным сроком службы и простотой в уходе. Такие обои можно протирать влажной губкой и не волноваться, что они повредятся.