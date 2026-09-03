Последние дома в комплексе "Новопечерские Липки": компания City One Development начала продажу квартир
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Инвестиционно-девелоперская компания City One Development официально открыла продажу квартир в проектных домах № 7 и № 8 восьмой очереди квартала "Новопечерские Липки". Это заключительные дома восьмой очереди и последние, которые компания возводит в рамках квартала. После их завершения жилая застройка "Новопечерских Липок" будет полностью сформирована.
Продажи начаты на этапе активного строительства. На площадке уже завершены подготовительные работы, ведется выемка грунта, устройство свайного фундамента и ростверка шпунтовой ограды.
В домах №7 и №8 запланировано 366 квартир, предусмотрена двухуровневая подземная парковка на 288 парковочных мест и подземное укрытие.
За почти 20 лет развития "Новопечерские Липки" стали крупнейшим жилым кварталом центральной части Киева. За это время на территории площадью 25 гектаров уже введено в эксплуатацию 26 жилых домов, работают две школы, детский сад, спортивные и медицинские центры, а также более 150 объектов коммерческой и сервисной инфраструктуры.
Дома №7 и №8 продолжат сложившуюся концепцию квартала, в которой жилая застройка сочетается с полноценной городской инфраструктурой. Закрытая территория, круглосуточная охрана и внутренние пространства без транзитного движения автомобилей обеспечивают уединение и комфорт повседневной жизни.
Одной из ключевых особенностей финальной очереди станет масштабное общественное пространство с парковой зоной и системой пешеходных мостов. Они интегрируют новую застройку в существующую структуру квартала и соединят шестую и восьмую очереди.
Параллельно в рамках восьмой очереди продолжается строительство домов № 5, № 6 и № 9, которые уже находятся на высокой стадии готовности. Также в рамках этой очереди строится современный образовательный центр для детей, который дополнит социальную инфраструктуру квартала.
"Реализация масштабных жилых кварталов – это стратегия, рассчитанная на годы. Такие проекты требуют долгосрочного видения, системных инвестиций и, главное, безусловного выполнения взятых на себя обязательств. За время полномасштабной войны мы ввели в эксплуатацию более 91,8 тыс. кв. м недвижимости седьмой очереди и продолжаем строительство восьмой, в рамках которой начинаем продажу квартир в последних жилых домах. Мы принципиально открываем продажи тогда, когда строительство уже начато. Это часть нашей политики ответственного девелопмента – покупатель должен видеть не только концепцию, но и фактический ход строительства. Этого принципа мы последовательно придерживаемся во всех наших проектах", – отметил президент компании City One Development Валерий Кодецкий.
Дома №7 и №8 станут последними новыми домами "Новопечерских Липок", в которых квартиры можно приобрести напрямую у застройщика. Предложение включает квартиры для собственного проживания в уже сформировавшемся квартале, а также форматы, которые могут быть интересны покупателям, рассматривающим недвижимость как долгосрочную инвестицию.
Представлена широкая линейка планировок – от наиболее востребованных сегодня однокомнатных квартир до просторных семейных форматов. Особое внимание уделено компактным планировкам, которые остаются одним из самых ликвидных форматов первичного рынка.
- 1-комнатные квартиры: от 50,2 до 77,6 м²
- 2-комнатные квартиры: от 86,8 до 103,7 м²
- 3-комнатные квартиры: от 95,8 до 206,5 м²
- 4-комнатные квартиры: от 131,9 до 282,7 м²
- также в наличии имеются просторные 5-, 7-комнатные и двухуровневые квартиры с видом
На старте продаж стоимость квартир составляет от $2700 за кв. м по курсу НБУ. Покупателям также доступна программа рассрочки от застройщика на срок до трех лет с первоначальным взносом от 10%.
Подробную информацию о доступных квартирах и условиях приобретения можно получить в офисе продаж "Новопечерские Липки" или по телефону: 044 22 000 22.
Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2030 года.
Информационная справка:
City One Development – инвестиционно-девелоперская компания с более чем 15-летним опытом, специализирующаяся на создании, реализации и управлении масштабными жилыми комплексами, а также активно инвестирующая в развитие украинской промышленности.
В портфеле City One Development – более 1 240 000 м² реализованных объектов и 500 000 м² на стадии строительства.
Среди жилых проектов компании в столице: "Новопечерские Липки", "Бульвар Фонтанов", "Святобор Park Resort" и The Light. Среди промышленных проектов: два завода по производству флоат-стекла в рамках ИП "Город стекла", г. Березань, Киевская область, и ИП "Галиция", г. Калуш, Ивано-Франковская область.