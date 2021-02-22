Попытки узаконить ЖК 50Avenue на Шулявке набрали обороты: застройщик "сломал" Реестр и будет судиться с Департаментом градостроительства

Пока киевляне возмущаются самовольным строительством комплекса 50Avenue в сквере возле станции метро Шулявская, застройщик пытается добыть разрешение путем махинаций в Реестре строительной деятельности и через суд получить исходные данные на проектирование от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Тем временем, израильтяне уже активно инвестируют в комплекс, приобретая там квартиры.

Что не так с этим строительством – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Что происходит

В Киеве на проспекте Победы, 50а, фактически в сквере "Слава танкистам" возле станции метро Шулявская, намереваются возвести две башни в плюс-минус 32 и 48 этажей с подземным многоуровневым паркингом. НЕРУХОМІ уже писали об этой стройке здесь и здесь.

Несмотря на то, что у застройщика в арсенале разрешительной документации есть только зарегистрированное в Реестре строительной деятельности сообщение о начале подготовительных работ (что подразумевает лишь подготовку участка к строительству), он уже вырыл на участке котлован и забил сваи.

Строительство 50Avenue facebook.com/saveshulyavka

Действия застройщика вызывают возмущение у киевлян – подобные работы именуются не иначе как строительные, а на их проведение разрешения нет. Также общественность опасается, что сооружение такого довольно масштабного объекта может вызвать обвал подземки и пытаются препятствовать застройке сквера, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в СМИ и соцсетях.

Приватизированная земля

Однако "вызволить" Шулявку от застройщика горожанам не так уж и просто: участок на просп. Победы, 50а приватизирован. Он перешел из коммунальной собственности в частную еще во времена мэра Александра Омельченко в 2004 году.

Панорама 50Avenue avenue50.co.il

Сперва арендовавшее землю ООО "Ринко" приобрело ее с доброй воли Киевгорсовета за 2,5 миллиона гривен с намерением построить ресторан быстрого питания.

Затем, уже при правлении Леонида Черновецкого, в мае 2007 года своим решением местные власти изъяли участок из территории зоны зеленых насаждений общего пользования, установив целевое назначение "для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера".

После этого ООО "Ринко", основанное Сергеем Перекрестом и Виктором Слюсаром, внесло эту землю в уставный фонд новоиспеченной ООО "Шулявка", созданное все тем же Слюсаром. Но Главное управление земельных ресурсов КГГА не захотело выдавать акт на право собственности новой фирме. Более того, Киевгорсовет решил разорвать все былые договоренности и вернуть участок обратно, отменив свое решение в связи с "негативным отношением граждан к строительству".

Однако через суд ООО "Шулявка" все же добилось права на землю в 2010 году. Фемида встала на сторону застройщика, игнорируя решение Киевгорсовета и фактически перебирая на себя полномочия распоряжения киевской землей.

После продолжительного затишья, в 2018 году, по договору суперфиция участок был передан Обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская" на 10 лет. Этот кооператив и указан заказчиком строительства многофункционального комплекса на просп. Победы, 50а в сообщении о подготовительных работах.

Извлечение о праве собственности на землю

Напомним, что основателями ОК "Эксон Премьер Шулявская" являются украинец Иван Влад, гражданин Израиля Йозеф Москович и американская компания Exon Group LLC. Влад и Москович, в частности, выступают учредителями жилищно-строительного кооператива "Зеленый замок", который является заказчиком скандального самостроя ЖК Зеленый замок на Подоле, именуемого в народе "домом Билозир".

Махинации с разрешением

В конце декабря 2020 года Госархстройинспекция дала отказ в выдаче разрешения на строительство на просп. Победы, 50а. Примечательно, что к инспекции с просьбой его выдать обратился не кооператив, желающий соорудить многофункциональный комплекс, а бывший владелец земли ООО "Ринко", у которого запросы оказались попроще – пытался получить "добро" на возведение торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания. Только вот при попытке это сделать, фирма указала градостроительные условия и ограничения (ГУО) от 9 апреля 2009 года, а при подаче пакета документов их не предоставила. Это и стало одной из причин отказа инспекции. К слову, есть основания полагать, что этих градусловий у ООО "Ринко" попросту нет.

Однако, 10 февраля 2021-го в Реестре строительной деятельности разрешение на строительство этого объекта внезапно появилось. Об этом сообщил эксперт по градостроительству Георгий Могильный в Facebook, опубликовав скриншоты. Заказчиков там уже было двое: ООО "Ринко" и ОК "Эксон Премьер Шулявская".

Но на следующий день статус разрешения с "действующего" сменился на "отказано во внесении сведений в систему".

Оказалось, что ООО "Ринко" и ОК "Эксон Премьер Шулявская" "сломали" Реестр. Они нагло пытались внести изменения о передаче прав другому заказчику, а также данные об изменении ответственных лиц за проведение авторского и технического надзора в якобы существующее разрешение, которое никогда не выдавалось Госархстройинспекцией. Этот запрос поступил в Реестр строительной деятельности 18 декабря 2020-го через ДІЮ, но был рассмотрен сотрудниками ГАСИ только "когда петух клюнул".

Градостроительная документация вышла из чата

Тем временем, ОК "Эксон Премьер Шулявская" находится в предвкушении суда с Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА. Дело в том, что безуспешные попытки застройщика получить заветные исходные данные на проектирование именно многофункционального комплекса тянутся еще с 2018 года. Департамент упорно отказывается выдавать ГУО и раз за разом дает отказы. Так, 3 марта 2021 года в Окружном админсуде Киева (ОАСК) застройщик будет оспаривать отказ от 15 января 2020-го.

Стадия рассмотрения судебного дела Скриншот

Причина отказов в выдаче ГУО кроется в противоречиях намерений застройщика градостроительному законодательству. Целевое назначение участка – для другой коммерческой деятельности. Поэтому строительные авантюристы и хотят получитьразрешение на торгово-офисный комплекс, а ГУО – на многофункциональный.

Согласно Генплану Киева, функциональное назначение земли, где намереваются возвести высотки – территория зеленых насаждений общего пользования. По Детальному плану территорий она относится к общественным зданиям и сооружениям, тем не менее размещение каких-либо строений градостроительной документацией там не предусмотрено. На сайте же новостройки сообщается, что "многофункциональный комплекс 50Avenue – это современное и удобное жилье".

Описание навостройки на "закрытом" сайте avenue50.co.il

Украинцам вход воспрещен

Во всей этой истории есть еще один интересный нюанс: квартиры в комплексе, который даже еще не спроектирован, уже доступны к приобретению. Но купить их могут только израильтяне. НЕРУХОМІ уже сообщали о том, что единственный "отдел продаж" новостройки находится в Израиле. "Украинская" версия сайта новостройки только на иврите. Правда, есть еще одна с израильским доменом, но доступ туда для Украины закрыт.

Именно на этом недоступном украинцам сайте можно увидеть, какие квартиры уже куплены, а какие еще нет. Стоит отметить, что значительная часть уже продана. К примеру, на 14 этаже осталось всего две.

Квартиры в 50Avenue уже в продаже avenue50.co.il

Приобрести квартиру выше 31 этажа пока нельзя. Это может свидетельствовать о том, что вероятность большей высотности комплекса под вопросом. Однако, если этот вопрос разрешится, цена жилья в 60 кв.м на 47 этаже составит $228 тысяч – чем ближе к небу, тем дороже.

Квартиры в 50Avenue уже в продаже avenue50.co.il

С этого всего можно сделать вывод, что обозначив комплекс как многофункциональный, застройщик хочет открыть себе место для "творчества". Ведь таким образом на земле, которая не предполагает жилого строительства, среди офисов и торговых площадок, можно соорудить апартаменты (позиционируя их как квартиры), привлечь много доверчивых инвесторов и заработать очень много денег.