Почему спортплощадки под домом так важны: эксперты оценили эффект от занятий спортом на улице

Тренировки на улице более эффективны, показывают исследования, а любая активность на свежем воздухе — большой плюс для стабильности эмоционального состояния. Вместе с жилым районом Rybalsky рассказываем, как инфраструктура ЖК помогает быть здоровым и счастливым.

Проводить время на улице необходимо для физического и эмоционального здоровья

Согласно подсчетам Гарвардской школы общественного здравоохранения, человек в среднем проводит 90% времени в помещениях — на работе, дома, в магазинах, ресторанах и так далее. Это приводит к негативным последствиям: плохому физическому состоянию, ухудшению настроения.

Врачи советуют бывать на свежем воздухе как минимум два часа в неделю. Этого времени хватает, чтобы действительно почувствовать разницу, показал анализ правительственного мониторинга в Британии. Англичане, которые проводят на улице по 120 минут в неделю и больше, сообщали о лучшем самочувствии — как физическом, так и эмоциональном.

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Если же на улицу перенести тренировки, положительный эффект от них увеличится. Во-первых, благодаря дополнительной порции витамина D, который повышает иммунитет и обеспечивает дополнительную защиту от остеопороза, некоторых форм рака и сердечных заболеваний. Во-вторых, благодаря воздуху, который, согласно исследованиям, чище, чем в тренажерных залах — даже в больших городах.

Спортивные площадки часто проигрывают тренажерным залам по оборудованию — но современные жилые районы и комплексы решают эту проблему. Например, в Rybalsky workout-зоны — это не стандартные турники и шведские стенки. Здесь созданы все условия, чтобы проводить полноценные тренировки и задействовать как можно больше групп мышц.

Занятия на улице эффективны и для тела, и для эмоций

На свежем воздухе человек способен заниматься дольше и лучше. И это объясняется наукой: на улице прилагаемые усилия воспринимаются иначе, поэтому тренировка может проходить с более интенсивной нагрузкой. Соответственно, занятия выходят эффективнее.

Другое важное преимущество — улучшение эмоционального состояния. В 2017 году австрийские исследователи провели эксперимент, разделив участников на три группы. Первая занималась хайкингом на беговой дорожке, вторая — на улице, а третья не делала ничего в течение нескольких часов. В результате о более энергичном и бодром состоянии сообщила именно вторая группа.

А согласно последним данным, физическая активность на свежем воздухе особенно полезна недавно родившим женщинам — она снижает тревожность и улучшает общее моральное состояние.

Чем ближе место для тренировки, тем лучше

В Rybalsky спортивные площадки расположены во внутренних дворах каждого дома. ЖК спроектирован таким образом, чтобы до workout-зон можно было добраться за несколько минут — и при этом не покидать пределы района. А это — важный фактор.

Компания Dstillery проанализировала анонимные данные более 7,5 млн человек и выяснила: если до зала 6,5 км и меньше, то человек ходит в него в среднем 5 раз в месяц. Если больше — то всего один.

Это же актуально и для занятий на улице. Глобальное исследование показало, что жители районов с большим количеством парков в городе тренируются в среднем на полчаса больше, чем резиденты районов с низкой плотностью зеленых территорий. Авторы анализа сделали вывод: чем ближе человек к месту для занятий спортом, тем вероятнее он им будет заниматься.

Тренировки на улице — это не только занятия с тренажерами. Любая активность на свежем воздухе полезна

Например, во время бега на улице человек, как правило, тратит больше энергии. Во-первых, потому что занимается в естественной среде и не ограничен беговой дорожкой. Во-вторых, потому что из-за вариативности самого маршрута активирует больше мышц — на поворотах или при обгоне других спортсменов.

Поездки на велосипеде на улице так же эффективны с точки зрения физической нагрузки, как и в спортзале. Но при этом они еще положительно влияют на эмоциональное состояние — улучшают настроение, повышают общий уровень счастья.

Спортивная инфраструктура Rybalsky разнообразна и подходит для многих сценариев. Здесь появятся скейт-рампы, батуты и столы для настольного тенниса. В ЖК также предусмотрен собственный канал, где можно будет заниматься греблей.

Кроме того, рядом с Rybalsky расположен крупнейший в Украине спортивный комплекс "5 элемент" — с бассейнами, фитнес-залами, теннисными кортами. Поэтому жители смогут объединить занятия на улице с тренировками в помещении.