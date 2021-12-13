Почему псевдоисторические здания портят город и как это исправить

Здания с лепниной и колоннами не связывают людей с прошлым, а лишь вводят в заблуждение. Вместе с ANDRIYIVSKY City Space рассказываем, как псевдоисторическая застройка вредит городу и жителям и почему современные здания должны отображать ту эпоху, во время которой были созданы.

Не имитировать, а создавать

В 2005 году в Вене приняли меморандум, который призвал современных архитекторов, местные и государственные власти отказаться от строительства псевдоисторических зданий. Более 600 градостроительных экспертов сошлись во мнении, что одна из основных задач архитектуры — соответствовать этапам развития городов и социально-экономической ситуации. Подлинно исторические здания должны сохраняться и консервироваться, а современные — отвечать духу времени, при этом грамотно интегрироваться в контекст.

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Венский меморандум собрал основные положения конвенций и хартий ЮНЕСКО разных лет и стал одним из самых важных архитектурных документов в современной истории.

В Киеве псевдоисторическая застройка остается проблемой и сегодня. По словам сооснователя BURØ architects Алексея Пахомова, она несет в себе сразу несколько рисков. Во-первых, архитектура, которая имитирует более ранние стили, вводит в заблуждение жителей. А во-вторых, она не дает пространство современным решениям: города лишаются динамики и разнообразия — а именно это так ценно в современных городских пространствах.

Долгое время псевдоисторическая застройка в Киеве считалась хорошим тоном. Многие из таких сооружений — и даже районов — появились в конце ХХ и начале XXI века. Алексей Пахомов считает, что отчасти такая ситуация сложилась из-за рекомендаций Управления охраны культурного наследия — этот орган советовал использовать больше "традиционных" элементов в новых зданиях.

Проектируя здания в "историческом стиле", архитекторы пытались быстро и безболезненно получить одобрение в градсовете. Но на выходе получались лишь поделки, которые не отображали время, считает сооснователь BURØ architects.

Современные комплексы вместо "недостроев"

Во многих странах мира отказ от псевдоисторических зданий закреплен на уровне государственных норм и инициатив. Например, в США уже 30 лет действует федеральная программа, в рамках которой здания для госучреждений выполняют с использованием современных норм и решений. Все потому, что долгие годы в стране строили сооружения для местных и федеральных властей в древнеримском стиле — с колоннами и характерными светлыми оттенками.

Киев также постепенно переходит от имитации к созданию новых смыслов и тактичной интеграции. Первыми яркими примерами отказа от псевдоисторической архитектуры можно считать здание посольства Нидерландов и Театр на Подоле, а чуть позже — Saga City Space. Поначалу эти проекты вызывали бурные дискуссии среди киевлян об уместности такого подхода. Но с каждым новым зданием ситуация менялась — все больше местных жителей принимают изменения и признают их необходимость.

Отказ от псевдоисторизма лег и в основу концепции нового комплекса ANDRIYIVSKY City Space, который вскоре появится на Подоле. Это реконструкция недостроенного здания середины нулевых, которое в первых своих версиях имитировала исторические приемы.

По словам Алексея Пахомова, который выступает архитектором объекта, изначально комплекс состоял из двух зданий с псевдоисторическими решениями — башенками, бельведером. При разработке концепции реконструкции перед архитектором стояла задача отказаться от псевдоисторизма в пользу современных решений, которые бы гармонично интегрировались в среду Подола. Для этого архитектор оставил прежний каркас, но отсек лишние элементы.

Для отделки фасада используют габбро — горную породу, добытую в Украине. Чтобы добавить зданию фактурности, архитектор решил чередовать текстуры обработанного и необработанного камня. В целом здание не ограничено конкретным визуальным стилем, поэтому не будет терять актуальности в будущем.

Итоговый проект — это mixed-use-комплекс, который будет сочетать офисы, коворкинги, панорамный ресторан на крыше и 17 апартаментов клубного формата, для которых предусмотрен отдельный вход со двора. Первые этажи ANDRIYIVSKY City Space будут активными — здесь откроются кафе, рестораны. Благодаря этому комплекс оживит улицу, создаст новые пешеходные маршруты и как следствие — станет новым местом притяжения района и всего города.