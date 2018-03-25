Скільки коштує квартира в Україні: як будуть змінюватися ціни та коли краще купувати

У гривневому еквіваленті в Україні можуть значно зрости ціни на покупку житла. Подорожчання, як кажуть ріелтори, у першу чергу буде пов'язано з падінням нацвалюти, у той час як в доларовому еквіваленті ціни залишаться стабільними. Ринок нерухомості поступово відновлюється після падіння в 2014-2015 роках. Однак пропозиція все ще перевищує попит, тому підстав для різких стрибків цін немає.

"Обозреватель" з'ясував, як в Україні буде дорожчати нерухомість і коли краще купувати квартиру.

Ціни на нерухомість можуть вирости, але великих коливань чекати не варто

Ще в позаминулому році ціни на квартири в Україні падали практично на 1% в доларовому еквіваленті щомісяця. У минулому році падіння сповільнилося до 0,5%, а в цьому році "цінники" завмерли. Думка експертів про те, як далі буде розвиватися ситуація, розходяться. Так, одні відмічають цінове "дно" і прогнозують відновлення зростання, у той же час інша частина ріелторів вказує на велику пропозицію, маленький попит і прогнозує період стагнації. Мовляв, ціни найближчі два роки змінюватися зовсім не будуть.

"У нас зараз дійсно ціни знаходяться на мінімальних відмітках. Якщо говорити про новобудови, то це практично рівень собівартості. А на вторинному ринку таких цін не було багато років. Якщо у нас буде стабільна ситуація в економіці, зростання зарплат, не буде загострень з військової ситуацією, думаю, до другого півріччя може бути невелике зростання, якщо попит буде дозволяти", - розповідає експерт в сфері нерухомості Максим Бабуряк.

У той же час керівник одного з відділень Асоціації експертів нерухомості Артур Пилипчук вважає, що вартість квартир не буде змінюватися кілька років. "Зараз, на мій погляд, ціна відповідає купівельній спроможності. Багато хто називає цю ситуацію дном, але я вважаю, що зараз абсолютно адекватна ціна на нерухомість. Не бачу підстав, щоб піднімати ціни зараз. І пропозиція в рази перевищує попит. Ситуація класна, ринок стабільний, називають стагнацією, але це реальна ринкова вартість ", - розповідає Пилипчук.

Так чи інакше, весь вторинний ринок в Україні "прив'язаний" до долара. А враховуючи, що гривня постійно "худне", уникнути зміни цін не вдасться. Для прикладу, на даний момент середня вартість однокімнатної квартири, за оцінками порталів нерухомості, становить близько $40 тис. По актуальному курсу 26,3 грн/ $ це 1 млн 50 тис. грн. Уже в кінці року, згідно закладеному в Державний бюджет прогнозом, долар в Україні буде продаватися вже по 30,2 грн. Відповідно, якщо ціни не зміняться, ця ж квартира буде продаватися за 1,2 млн грн, тобто на 12,5% дорожче.

Також варто враховувати, що ціни у різних сегментах ринку можуть вести себе по-різному. Для прикладу, невеликі однокімнатні квартири (площею до 30 квадратів) стабільно користуються популярністю останні кілька років. Таке житло легше здати в оренду, воно дешевше і економніше в експлуатації (менше платити за комуналку). Так, Максим Бабуряк передбачає, якщо в цьому році "звичайні" одинички якщо і подорожчають, то ближче до осені, трикімнатні квартири можуть навпаки - впасти в ціні, а "малогабаритки" навпаки в зв'язку з високим попитом можуть вирости в ціні.

"Щоб там не було, купівельна спроможність залишається низькою. Тому, звичайно, попитом більше користується дешеве житло. Якщо раніше покупці максимально задовольняли свої" хотілки ", то зараз прагнуть" вписатися "в бюджет", - розповідає Максим Бабуряк.

Коли краще купувати квартиру в Україні

Стагнація - кращий період для покупки, але гірший час для продажу квартири. Артур Пилипчук радить не зволікати з рішенням і якщо знайшлося житло, яке задовольняє потреби, купувати його відразу. Експерт упевнений, що зараз є можливість вибрати і поторгуватися.

"Я б не радив, якщо ви купуєте квартиру для себе, чекати якийсь період. Це як радити не купувати продукти, тому що вони можуть колись подешевшати. Зараз взагалі для покупців класний період. Хтось каже, що це "дно", я б так не сказав", - розповідає представник Асоціації експертів нерухомості.

А ось Максим Бабуряк впевнений, що квартиру найкраще купувати в сезон відпусток і на свята. У цей час можна потрапити на пропозицію за ціною нижче ринкової. "Головний закон економіки - ціни формують попит і пропозицію. Під час відпусток, свят, попит максимально падає. А ось пропозиція все одно залишається. Якщо в цей період з'являється" терміновий продаж ". Наприклад, комусь потрібно їхати з країни, або терміново знадобилися гроші, ось в цей час можна отримати максимально вигідну для покупця ціну.

Ситуація на ринку нерухомості - лакмусовий папір для економіки країни. Навіть якщо темпи зростання економіки різко покращуватися, має пройти кілька років до того моменту, коли це вплине на ринок нерухомості. При цьому поштовхом могло б стати доступне іпотечне кредитування. На даний момент ціни на іпотеку в Україні одні з найвищих в Європі, тому для багатьох українців складно не тільки зібрати на квартиру, але і обслуговувати кредит на неї.