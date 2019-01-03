Победа строительного бизнеса: Минкульт задним числом отменил скандальный приказ

Министерство культуры Украины отменило скандальный приказ №112 от 17 февраля 2012 года "Об утверждении методических рекомендаций по разработке историко-градостроительного обоснования", но сделало это задним числом.

На это обратил внимание известный киевский застройщик, основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян на своей странице в Facebook.

"1 января 2019 года украинский строительный бизнес получил небольшой подарок. Ровно через неделю после моего публичного обращения к президенту Украины Петро Порошенко о системной коррупции в Министерстве культуры, на сайте был опубликован приказ, окончательно отменяющий "историко-градостроительное обоснование", – написал Мхитарян.

Он пояснил, что этот документ был фундаментом коррупционной схемы, на котором годами строились препятствия для развития рынка недвижимости в стране.

"Не знаю – связано ли это решение с моим обращением, подписан ли приказ задним числом, случайно или умышленно перепутаны номера документов в новости и в самом приказе, но все это не так важно. Важно только то, что с 1 января схема разрушена", – подчеркнул он.

В комментариях также обратили внимания на скриншоты, которые сделал Мхитарян. В частности пользователи отметили, что его обращение было обнародовано 11 декабря, а документ датирован 7 декабря, хотя информация об отмене приказа была опубликована 18 числа того же месяца.

"Письмо датировано 07.12.2018, а Ваше обращение было в "фейсбуке" 11.12.2018. То есть за четыре дня до Вашего выступления приказ был подписан. Как-то странно это все", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мхитарян рассказал, что за последние два года были искусственно созданы барьеры для получения согласований на строительство в Министерстве культуры, а также организована коррупционная "кормушка".