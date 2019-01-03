Перемога будівельного бізнесу: Мінкульт заднім числом скасував скандальний наказ

Міністерство культури України скасувало скандальний наказ №112 від 17 лютого 2012 року "Про затвердження методичних рекомендацій з розробки історико-містобудівного обґрунтування", але зробило це заднім числом.

На це звернув увагу відомий київський забудовник, засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян на своїй сторінці в Facebook.

"1 січня 2019 року український будівельний бізнес отримав невеликий подарунок. Рівно через тиждень після мого публічного звернення до президента України Петра Порошенка про системну корупцію в Міністерстві культури, на сайті було опубліковано наказ, який остаточно скасовує "історико-містобудівне обґрунтування", – написав Мхітарян.

Він пояснив, що цей документ був фундаментом корупційної схеми, на якому роками будувалися перешкоди для розвитку ринку нерухомості в країні.

"Не знаю – чи пов'язано це рішення з моїм зверненням, чи підписаний наказ заднім числом, випадково або навмисно переплутані номери документів у новині і в самому наказі, але все це не так важливо. Важливо тільки те, що з 1 січня схему зруйновано", – наголосив він.

У коментарях також звернули увагу на скріншоти, які зробив Мхітарян. Зокрема користувачі відзначили, що його звернення було оприлюднено 11 грудня, а документ датований 7 грудня хоча інформацію про скасування наказу було опубліковано 18 числа того ж місяця.

"Лист датований 07.12.2018, а Ваше звернення було у "Фейсбуці" 11.12.2018. Тобто за чотири дні до Вашого виступу наказ був підписаний. Якось дивно це все", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мхітарян розповів, що за останні два роки були штучно створені бар'єри для отримання погоджень на будівництво в Міністерстві культури, а також організовано корупційну "годівничку".