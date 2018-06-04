Як вирішити проблему з дитсадками в Україні: Ісаєнко назвав варіант

Віце-президент Конфедерації будівельників України Дмитро Ісаєнко вважає, що завдяки новим ДБН буде вирішена проблема з чергами в дошкільні установи.

Про це Ісаєнко пише в своєму блозі на OBOZREVATEL.

"Головна новація ДБН В.2.2-4: 201Х "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти" - можливість їх розміщення на 1-2 поверхах житлових будинків, - пише Дмитро Ісаєнко. - До введення цієї норми повноцінний дитячий сад або інші установи дошкільної освіти могли перебувати тільки в окремій будівлі. Варіанти прибудов або розміщення установ всередині житлових будівель називалися приміщеннями для короткочасного перебування дітей ".

Дмитро Ісаєнко уточнює, що в них вихованці могли перебувати до 4-х годин, а не цілий день, поки батьки перебувають на роботі. В реальності ж все, за його словами, відбувається інакше і в обхід законодавства - короткочасне перебування затягується на цілий день, при цьому часто не дотримуються норми безпеки. Нові ДБН узаконять групи короткотривалого перебування в форматі дитячого садка.

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"Нові будівельні норми не заперечують проти розміщення дитячих установ на перших двох поверхах житлових будинків, якщо чисельність не перевищуватиме 80 вихованців, - повідомляє деталі новацій Дмитро Ісаєнко. - Садки, в яких 80-120 дітей, будуть відкриватися у вбудовано-прибудованих приміщеннях. Якщо ж в дошкільному закладі 120-180 підопічних, то воно може функціонувати тільки в прибудованої частини, яка повинна при цьому примикати до торців житлових будівель. Згідно з вимогами територія дитячого закладу повинна бути облагороджена і відділена від решти прибудинкової території. Саме приміщення повинне відповідати протипожежним вимогам безпеки і відповідним ДБН для житлових будинків ".

Дмитро Ісаєнко також пише, що нововведення поширюються на нові будинки і комплексні квартали.

"Звичайно ж, вони простимулюють поява якісної пропозиції на ринку житла. А чи підуть в небуття старі дошкільні установи, залежатиме від конкуренції, якості послуг і цін, які будуть пропонувати оператори, - резюмує експерт. - Відомо, що в багатьох столичних комплексах вишиковується черга на управління дитячим садом, забудовник влаштовує для цих претендентів конкурс на кращі умови ".