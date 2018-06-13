Будущее торговых центров: каких брендов стоит ждать в Украине

Отраслевой рынок недвижимости Украины по-прежнему остается привлекательным как для девелоперов, так и инвесторов. Об этом свидетельствуют количество новых торговых центров, открытие которых запланировано на 2018 год, а также количество новых брендов с мировым именем на украинском рынке ритейла.

Среди трендов, которые выделяют эксперты в сфере торговой недвижимости, — синергия ТРЦ и арендаторов. Общий подход меняется в сторону образовательных, социальных, развивающих проектов, которые планируется размещать на платформе торгово-развлекательных центров, причем главную роль многофункциональность и омниканальность.

JLL в Украине прогнозирует рост арендных ставок на минимум 10%. Чего его еще ожидать от международных и отечественных игроков и почему, от чего уходим и к чему стремимся — читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

Насыщенность украинского рынка девелопмента

Только в Киеве общая площадь всех ТРЦ составляет свыше 1 000 000 кв м. Порядка 50 торговых и торгово–развлекальтельных центров, помимо специализированных проектов и крупных гипермаркетов. В ближайшие 3 года к открытию запланировано еще столько же площадей ТРЦ нового формата. Насколько новые торговые центры нужны в Украине и почему это важно?

Чтобы понять, что ожидает украинцев в будущем, достаточно проследить тенденцию за последние несколько лет. В 2016 году произошло открытие ЦУМ, ТРЦ LavinaMall, ТРЦ NewWay (вместе они занимают площадь в 170 000 арендных кв м). В 2017 году был открыт только один ТРЦ с арендной площадью в 8000 кв. метров. Зато в 2018-м открылись сразу 3 объекта. SmartPlazaPolitech, первый ритейл-парк уникального для Украины формата strip-mall ("Петровка") и первая очередь ТРЦ RiveGauche (последние два — французского инвестора Immochan).

По словам директора UkrainianRealEstateClub Ольги Соловей, насыщенность рынка торговых площадей можно определить упрощенным показателем объема торговых площадей на тысячу жителей. "В Киеве это 350-400 "квадратов", тогда как в Варшаве — 845. Достаточно ли ТРЦ в Киеве? И да, и нет. Большинство из существующих ТРЦ морально устарели. Нужны новые, которые отвечают современным потребностям. Нужно ли их строить или можно провести реконструкцию и редевелопмент существующих - решать собственникам этих проектов. Но пример ЦУМа, "Глобуса" и "Городка" подтверждает возможность обновления даже "старичков" рынка", — поясняет Ольга Соловей.

Ольга Соловей

Основные тенденции рынка

Пространство для жизни

Урбанизация и увеличение средней продолжительности жизни приводят к тому, что на относительно небольшой территории сосредотачивается большое количество людей. Функции этих качественных общественных пространств все чаще выполняют ТРЦ. Они становятся для украинцев по сути "третьим местом" (помимо дома и работы), вокруг которого и в котором крутится жизнь. Здесь не просто можно провести время с пользой, совершая покупки, но еще и отдохнуть.

Глобальная сеть – за и против

В то же время интернет грозит вытеснить моллы так же, как когда-то моллы вытеснили уличную торговлю. Так, в США происходят массовые закрытия торговых центров. От новых тенденций уже серьезно пострадали Macy's, Sears и JCPenney – с 2001 года универмаги потеряли около 500 000 рабочих мест. Из офлайна постепенно уходят целые отрасли. Однако выход есть – освоение и внедрение омниканальной стратегии.

"Офлайн-ритейл не может конкурировать с онлайном ассортиментом и ценой, но может конкурировать за счет создания атмосферы и эмоций от покупок", - считает управляющий партнер SQM Experts Евгения Баглай.

Как удержать потребителя

Потребитель сегодня — это сразу несколько совершенно разных поколений со своими предпочтениями, ценностями, потребностями и поведением. Необходимо найти баланс, позволяющий в одном месте удовлетворить вкусы "беби-бумеров" и "миллениалов", "поколения X" и "поколения Z", и главное – не забыть при этом о поколении "Альфа". ТЦ в будущем должны превратиться в "места вовлечения потребителей" (consumer engagement spaces, CES), не "тянущие" посетителей к себе, а именно взаимодействующие с ними.

Торговые центры будущего станут частью многофункциональных комплексов, утверждает Жан Лука Барон, партнер архитектурного бюро ZahaHadidArchitects, приглашенный в Украину в качестве спикера и члена жюри на Shopping Centers Forum & Awards 2018.

Жан Лука Барон

"Я презентую торговый квартал CityLife в Милане — после своего полного завершения в 2020 году, с площадью в 32 000 кв. м он сможет принимать более 7 млн посетителей ежегодно. И это только часть одного из самых масштабных объектов городского редевелопмента территории, который включает 1000 новых домов, офисы для 10 000 сотрудников, огромный парк и многочисленные площади, а также детские площадки", — рассказал Жан Лука Барон.

Экспансия зарубежных ритейлеров. Новые сетевые операторы

Глобально ритейл и торговые центры переживают кардинальные изменения формата. Некоторые крупные инвесторы покидают ритейл. Например, Уоррен Баффетт считает, что эра Amazon уже наступила, а будущее – за онлайн-универмагами. Он не просто прямо говорит о кончине ритейла, но и выводит свои активы из отрасли. Предприниматель честно признается, что ему тяжело разобраться в нынешней динамике, а проще вложить капитал в авиакомпании.

Ситуация на украинском рынке гораздо оптимистичнее. Рост потребительского спроса и доходов населения послужил хорошим стимулом для международной экспансии. Новые имена представляют весь спектр ценовых сегментов. Так, в прошлом году на отечественный рынок вышли высокотехнологичные Under Armour. Открыты первые в Украине магазины турецких брендов Koton и DeFacto. Испанская группа Inditex презентовала бренд Zara Home, а французы запустили Decathlon – бренд, специализирующийся на спортивных товарах. Многие операторы, такие как Lee Cooper, Hugo Boss, Baldessarini, снова вернулись на рынок. Одними из самых ожидаемых брендов в 2018 году стали IKEA и H&M.

Смена парадигмы меняет розничный ландшафт, что, в свою очередь, может иметь серьезные последствия для инвесторов торговой недвижимости. Чтобы занять выигрышную позицию и не оказаться в числе аутсайдеров, игрокам рынка очень важно вовремя cориентироваться и не стоять на месте.