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Shopping Centers Forum & Awards 2018 в Киеве: онлайн-трансляция

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ВКиевепроходитмасштабныйфорум Shopping Centers Forum & Awards, организованный Бизнес-ассоциациейрынканедвижимости Ukrainian Real Estate Club. "Обозреватель" является медиа-партнером события.

Форум проводится уже восьмой раз и собирает на своей площадке ведущих мировых экспертов в отрасли коммерческой недвижимости и ритейла. В этом году среди спикеров — представители Zaha Hadid Architects, Immochan International, Arricano Real Estate.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая состоится награждение победителей уникальной премии Shopping Centers Awards.

Место
УкраинаКиев
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