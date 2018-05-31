Shopping Centers Forum & Awards 2018 в Киеве: онлайн-трансляция

ВКиевепроходитмасштабныйфорум Shopping Centers Forum & Awards, организованный Бизнес-ассоциациейрынканедвижимости Ukrainian Real Estate Club. "Обозреватель" является медиа-партнером события.

Форум проводится уже восьмой раз и собирает на своей площадке ведущих мировых экспертов в отрасли коммерческой недвижимости и ритейла. В этом году среди спикеров — представители Zaha Hadid Architects, Immochan International, Arricano Real Estate.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая состоится награждение победителей уникальной премии Shopping Centers Awards.