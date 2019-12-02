Кишащий крысами потолок рухнул на ремонтника

На американца, который делал в доме ремонт, обвалился потолок с крысами, после чего у мужчины начались серьезные проблемы.

По словам пострадавшего Роберта Петерсена, это произошло, когда он пытался установить новую стену в здании, передает издание The Sun. Для выполнения данной работы мужчине необходимо было специальное защитное снаряжение, которое, несмотря на требование, руководство ему не предоставило.

"Не будь ребенком, просто сделай это. Сделай то, что должен сделать", – услышал Петерсен в ответ от босса.

В итоге мужчина провел две 16-часовые смены в окружении крыс без защитных очков, перчаток и специальной маски.

После этого его вызвали починить протечку в потолке. Когда он начал стаскивать мокрые доски, крысы вместе с конструкцией обрушились на него. Вскоре у американца появился зуд на руках и лице, началась тошнота и его пришлось госпитализировать.

Разнорабочий утверждает, что на его голову упало несколько крыс thesun.co.uk

Когда Петерсен вернулся на работу, ему снова дали задание, несмотря на то, что для его выполнения у него не было нужных навыков. Он попросил письменный приказ, но руководство отказалось выписать ему документ и уволило его.

После этого 45-летний рабочий подал судебный иск в Верховный суд на Exact Builders Group обвиняя их в том, что они экономили на защитном снаряжении. Также Петерсен подал жалобу в Управление по безопасности и гигиене труда на антигигиенические условия.

Адвокат компании отказался комментировать произошедшее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе Запорожской области вор в течение двух лет проникал и грабил частные дома.

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