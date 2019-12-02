Переповнена щурами стеля звалилася на ремонтника

На американця, який лагодив будинок, обвалилася стеля зі щурами, після чого у чоловіка почалися серйозні проблеми.

За словами потерпілого Роберта Петерсена, це трапилося, коли він намагався встановити нову стіну в будівлі, передає видання The Sun. Для виконання цієї роботи чоловікові знадобилося спеціальне захисне спорядження, яке, незважаючи на вимогу, керівництво йому не надало.

"Не будь дитиною, просто зроби це. Зроби те, що маєш зробити", – почув Петерсен у відповідь від боса.

В підсумку чоловік провів дві 16-годинні зміни в оточенні щурів без захисних окулярів, рукавичок і спеціальної маски.

Опісля його викликали полагодити стелю, що протікала. Коли він почав стягувати мокрі дошки, щури разом із конструкцією обрушилися на нього. Незабаром у американця з'явилося свербіння на руках і обличчі, почалася нудота і його довелося госпіталізувати.

Різнороб стверджує, що на його голову впало кілька щурів thesun.co.uk

Коли Петерсен повернувся на роботу, йому знову дали завдання – попри те, що для його виконання у нього не було потрібних навичок. Він попросив письмовий наказ, але керівництво відмовилося виписати йому документ і звільнило його.

Після цього 45-річний робітник подав судовий позов до Верховного суду на Exact Builders Group звинувачуючи їх у тому, що вони економили на захисному спорядженні. Також Петерсен подав скаргу в Управління з безпеки та гігієни праці на антигігієнічні умови.

Адвокат компанії відмовився коментувати подію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мелітополі Запорізької області злодій протягом двох років проникав і грабував приватні будинки.

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