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29 ноября • обновлено в 11:30
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/ Недвижимость

Вор сумел обокрасть более 30 домов и чуть не стал миллионером

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В Мелитополе Запорожской области вор в течение двух лет проникал и грабил частные дома.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

Следователи установили, что правонарушитель в течение 2018-2019 годов пробирался в дома путем отжима металлопластиковых окон.

За все это время успел совершить 32 кражи и нанести ущерб на сумму более чем 660 тысяч гривен – то есть уже недалеко было до миллиона.

Местная прокуратура направила обвинительный акт в Мелитопольский горрайонный суд.

Правонарушитель обвиняется по ч.3 ст.185 УК Украины.

На стадии предварительного расследования вор взят под стражу.

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