Київський скульптор створив дуже страшний ліхтар

"Залізних справ майстер" Володимир Білоконь представив свою нову креативну роботу, яка вражає уяву.

Знімком відповзаючого вдалину ліхтаря він поділився на своїй сторінці в Facebook.

Супутнім підписом автор пояснив, що "цей ліхтар створений спеціально для тих, хто боїться гуляти в темряві".

Оригінальний витвір вуличного арту встановлено на ВДНГ, біля майстерні автора, проте місце локації ліхтаря в майбутньому, можливо, зміниться.

Подібні твори мистецтва з металу відомого київського скульптора вже встигли стати визначними пам'ятками столиці: "Дерево зі стільцями" на Майдані, "Лавка зі стільчиками" в Пасажі, "Залишаючи переляк відображення" на бульварі Шевченка, "Льодяник на паличці" на Бессарабській площі та багато інших давно полюбилися киянам і гостям міста.

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