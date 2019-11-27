Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Нерухомість

Київський скульптор створив дуже страшний ліхтар

1.6т
Читати матеріал російською

"Залізних справ майстер" Володимир Білоконь представив свою нову креативну роботу, яка вражає уяву.

Знімком відповзаючого вдалину ліхтаря він поділився на своїй сторінці в Facebook.

Супутнім підписом автор пояснив, що "цей ліхтар створений спеціально для тих, хто боїться гуляти в темряві".

Оригінальний витвір вуличного арту встановлено на ВДНГ, біля майстерні автора, проте місце локації ліхтаря в майбутньому, можливо, зміниться.

Подібні твори мистецтва з металу відомого київського скульптора вже встигли стати визначними пам'ятками столиці: "Дерево зі стільцями" на Майдані, "Лавка зі стільчиками" в Пасажі, "Залишаючи переляк відображення" на бульварі Шевченка, "Льодяник на паличці" на Бессарабській площі та багато інших давно полюбилися киянам і гостям міста.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини нерухомості

Топпублікації

Топблоги