Збільшити обсяги будівництва вже в найближчі 2-3 роки можливо - шляхом створення зручних умов іпотечного кредитування для громадян! Сьогодні вже маємо кілька сценаріїв їх впровадження – це і іпотека, і іпотечна компенсація. Чого ж очікувати будівельному ринку та громадянам?

Ще в минулому році Президент України наголосив, що ставка за іпотечними кредитами має знизитися до 10% річних. А вже два тижні тому Уряд прийняв постанову про компенсацію іпотечних кредитів для позичальників на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості.

Розберемося в новій постанові.

Хто ж компенсує відсоткову ставку?

Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію до 7% річних за іпотечними кредитами, які надаються позичальниками на придбання житла, маючи на меті здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у гривні в уповноваженому банку.

Предметом іпотеки є:

зареєстроване нерухоме майно - квартира в житловому багатоквартирному будинку, індивідуальні житлові будинки, прийняті в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом трьох років, що передують поточному;

майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок, які придбаваються або будівництво яких інвестується позичальником.

Щоб отримати компенсацію необхідно (основні критерії):

1)Бути громадянами України, що потребують поліпшення житлових умов:

перебувають на квартирному обліку;

зареєстровані з житловою площею, що не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї;

проживають у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім’ї;

мешканці аварійних та ветхих будинків;

молоді сім’ї;

внутрішньо переміщені особи;

науково-педагогічні працівники;

медичні працівники;

працівники бюджетної сфери.

2)Мати дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування, але розмір середньомісячного грошового доходу позичальника та кожного з членів його сім’ї за останні 6 місяців не повинен перевищувати п’ятикратного розміру місячної середньої заробітної плати (наприклад: 76 000 грн у Києві, 63 000 грн у Львові, 65 500 грн в Одесі, 47 200 грн у Харкові).

3)Вік позичальника на дату закінчення строку іпотечного кредиту не повинен перевищувати 70 років (включно).

4)Особи, які протягом останніх 5 років не здійснювали продаж власної житлової нерухомості.

Особливості компенсації іпотечного кредиту:

компенсація процентів з метою зниження витрат на сплату базової процентної ставки до рівня 7% річних;

термін кредиту до 240 місяців (або до 20 років);

перший внесок складає 15% вартості іпотеки;

обмеження кредиту максимальною сумою 2 млн грн.;

нормативна площа- 50 кв. м загальної площі житла на окремого громадянина чи сім’ю з двох осіб та на кожного наступного члена родини- 20 кв.м.

ВАЖЛИВО, що реалізація постанови на даний час не передбачає додаткових видатків Державного бюджету України, окрім вже передбаченого у 2021 році фінансування програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" в обсязі 2 млрд гривень.

З цього приводу виникає кілька міркувань!

Цікаво скільки з цих коштів піде саме на здешевлення іпотечних кредитів? Наразі ж це не зрозуміло.

Враховуючи дефіцит держбюджету України на 2021 - чи стане реальною робота даного механізму?

Окремий рядок у постанові займають комерційні банки. Наскільки їм підходить саме цей інструмент? Адже програма доступних кредитів 5-7-9 не виправдала очікувань банків і бізнесу.

Яка ж тепер роль нещодавно утвореної, за аналогом американської практики, компанії "Укрфінжитло"? Адже саме вона була створена для впровадження механізму доступної іпотеки під 7% річних на 20-25 років.

Чи повірить в новий механізм будівельний бізнес та громадяни?

А потрібні відповіді та правильні рішення будемо знаходити вже 18 березня, на Другому Іпотечному Форумі разом із представниками української влади, банківського сектору, бізнесу та міжнародними експертами.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.