Конфедерація будівельників України вже всьоме проводить Всеукраїнську будівельну премію IBUILD.

Цей щорічний конкурс дає можливість проаналізувати стан галузі, побачити, як професіонали шукають та знаходять шляхи вирішення застарілих проблем та відповідають на новітні виклики. Адже будівництво є маркером розвитку держави та громади, наочно демонструючи нові технології, нові формати, нові стандарти комфорту.

Можна щиро казати, що наша галузь вже створює проєкти світового класу, як за концепцією, так і за якістю. Більш того – українські девелопери пропонують інноваційні формати, аналогів яким ще немає у світі. Ще одна добра новина – активізація будівництва не тільки у столиці та містах-мільйонниках, але у всіх регіонах. Це фіксує статистика, це ми бачимо по більш ніж п’ятистах отриманих заявках. Згідно з даними Держстату, обсяг будівельної галузі за 9 місяців 2019 року – майже 114 млрд грн, це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, хочу підкреслити: будівлі (житлові та комерційні) - це 47,5% ринку, а більша частина – інженерні споруди. Для порівняння: за ІІІ квартали у створення комплексних промислових споруд було інвестовано більше коштів, ніж у житлове будівництво – 24,2 млрд грн та 23,2 млрд грн відповідно. Як бачимо, будівельна галузь активно допомагає створювати нові виробничі потужності, нові робочі місця, розбудовувати Україну.

Саме це й є метою премії: обрати такі будівельні проєкти, які стають точками росту; популяризувати інновації, які змінюють стандарти цивілізації, а головне – розповісти про людей, які вміють сміливо мріяти та втілювати свої мрії. Ми будемо відзначати тих, хто зумів впродовж року змінити себе, змінити свій бізнес, змінити життя людей, змінити на краще своє місто і свою країну.

Переможці будуть названі 11 грудня. А ознайомитись з номінантами премії можна на сайті ibuild.ua.

Приєднуйтесь! Будуймо Україну разом!

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