Девелоперская компания Stolitsa Group проиграла суд против активистов: подробности

Хозяйственный суд Киева отказал девелоперской компании Stolitsa Group в иске к ОО "Экопарк Осокорки" по защите деловой репутации. Застройщик требовал от активистов удалить публикации в соцсетях, обнародовать опровержение и компенсировать почти 160 тыс. грн расходов.

Иск касался сообщений представителей общественной организации. В Stolitsa Group заявляли о как минимум 46 публикациях, которые, по мнению компании, содержали недостоверную информацию. Для их оценки застройщик заказал лингвистическую экспертизу.

В ОО "Экопарк Осокорки" настаивали, что иск является попыткой давления на общественную деятельность и ограничения публичной критики застройки.

К защите активистов были привлечены адвокат Юлия Рыбицкая, ОО "Игла" и правозащитная инициатива ZMINA. После рассмотрения материалов судья Кристина Полякова пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований застройщика и отклонила иск в полном объеме. Это не первый судебный эпизод вокруг застройки Осокорков.

Ранее суд отменил разрешение на строительство, выданное ООО "Контактбудсервис" для возведения объекта на территории Экопарка Осокорки. В решении отмечалось, что строительные работы проводились без надлежащих правовых оснований и с нарушением законодательства.

В этом случае суд рассматривал не разрешение на строительство, а пределы публичной критики девелопера со стороны общественной организации.

Решение не завершает конфликт вокруг Осокорков, но фиксирует важный эпизод: требования Stolitsa Group к активистам по удалению публикаций, опровержению и компенсации расходов суд не поддержал.