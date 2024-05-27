Малоизвестный Ташкент: топ достопримечательностей столицы Узбекистана

Город объединяет богатую историю, современную архитектуру и гостеприимство местных жителей. Он поражает не только своими масштабами и аномальным климатом, но и множеством интересных мест. Так что же стоит посетить в мегаполисе — читайте дальше.

Музей Амира Тимура

Обязательно посетите эту локацию, если хотите больше углубиться в культуру региона. Еще в 1996 году она была открыта для посетителей. Сегодня в стенах здания насчитывается более 5000 артефактов.

Старый город

Прекрасное подойдет для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Востока и познакомиться с бытом здешних. Особенностью исторического района являются махали – традиционные кварталы. Это большие дома с общим двором. Кстати, можно не только издали смотреть на них, но и зайти внутрь на территорию.

Если мечтаете увидеть подлинность – тогда вам сюда.

Ансамбль Хазрати Имам

Архитектурный религиозный комплекс с древними усыпальницами. Строительство началось в XVI веке, но в 1966 году мощное землетрясение частично разрушило все старинные постройки. Со временем большинство из них было восстановлено. Здесь хранится самая древняя реликвия — Коран османского халифа на пергаменте из оленьей кожи.

Также здесь можно приобрести этнический сувенир в виде национальной одежды, посуды и текстиля для дома.

Музей прикладного искусства

Здесь собрана коллекция изделий ручной работы. Множество ковров, платьев, тюбетейок, картин, керамики – все артефакты распределены по типу и дате изготовления. Туристов удивляет не только экспозиция выставочного зала, но и само здание. Его возраст около 100 лет.

Базар Черсу

Рынок, где можно приобрести очень разнообразные вещи. Здесь на каждом шагу стоят прилавки с лепешками, сладостями, мясом и овощами. Устоять и ничего не приобрести практически невозможно.

Кстати, вам точно понадобится умение торговаться. Цены у продавцов нефиксированы, поэтому некоторые товары можно взять достаточно дешево.

Медресе Кукельдаш

Самая большая школа в регионе. Сооружен из жженого кирпича по традиционному принципу: большой внутренний двор, окруженный келиями, с дарсханой и мечетью. На окнах поместили специальную солнцезащитную решетку. На их узорах изображены имена Аллаха и пророка Мухаммеда.

Ташкентское метро

Одно из красивейших художественных произведений в мире. Дворцы с сотнями орнаментов, расписанные стены, потолки и колонны – все это прячется в подземелье. Даже если не планируете куда-то ехать, то обязательно спуститесь сюда – вы будете приятно удивлены.

Театр имени Алишера Навои

Главное культурное здание города для балетных и оперных представлений. Его построили еще в 1945 году. Общее количество зрительских мест — 1400. Что уж говорить: от разнообразия спектаклей глаза разбегаются. Здесь ставят узбекские и зарубежные драмы и комедии. Придется сделать нелегкий выбор.

Ташкентский Бродвей

Если проголодались – вам сюда. Здесь находится множество уютных заведений, кафе и магазинов, где можно вкусно поесть или перекусить на бегу. Во время прогулки большой шанс встретить уличных художников.

Большой Чимган

Устали от экскурсий по городу? Поезжайте к горному массиву, расположенному неподалеку от мегаполиса. Здесь можно пойти в поход, а зимой – прокатиться на лыжах или сноуборде. Из-за того, что у страны нет выхода к морю, гости и местные часто отдыхают у озера Чарвак. Оно удивляет своими масштабами и красотой. Рядом с водоемом свисает канатная дорога.

Телебашня

Самая высокая в Центральной Азии. Ее построили в 1985 году, соединив современные и классические узбекские элементы. В настоящее время на верхних этажах размещено немало ресторанов, в которых можно успешно завершить свой день.

Центр плова Besh Qozon

Да да! Это одно из лучших заведений города. Традиционное узбекское блюдо — очень популярное. Поэтому повара готовят его в огромных котлах на огне.

Японский сад

Название говорит само за себя. Вокруг локации произрастает очень много красивых растений. Главной достопримечательностью считается чайный домик. Перед входом в него установлен барабан. Местные жители уверяют: если прикоснуться к музыкальному инструменту и покрутить, это сблизит человека с Богом.

Лучшее время для поездки

Летом температура иногда достигает 40 градусов, а зимой падает до минус 20. Поэтому удачный период для поездки приходится на май-июнь или сентябрь-октябрь.

Ташкент – чрезвычайный город. Он точно не оставит никого безразличным. Приезжайте и убедитесь сами!

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