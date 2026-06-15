Жара в декабре и мало туристов: что известно о "скрытом рае" Кабо-Верде

В то время как большинство зимних направлений предлагают холод, туман и горнолыжные трассы, существуют страны, где декабрь больше похож на высокий летний сезон. Одно из таких мест – архипелаг Кабо-Верде в центральной части Атлантики.

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Кабо-Верде все чаще называют "скрытым раем" для тех, кто хочет убежать от холодов и при этом избежать массового туризма. Детали рассказало издание Express.

Кабо-Верде расположено у западного побережья Африки и состоит из десяти островов вулканического происхождения. Архипелаг был открыт португальскими и генуэзскими мореплавателями в XV веке, и с тех пор здесь сформировалась особая культурная и архитектурная мозаика, сочетающая африканские, европейские и атлантические влияния.

Острова существенно различаются между собой: от пустынных пейзажей до зеленых горных долин, от черных лавовых склонов до длинных песчаных пляжей.

Кабо-Верде привлекает тем, что предлагает различные форматы отдыха на относительно небольшой территории.

Сал – популярное пляжное направление с идеальными условиями для серфинга и дайвинга .

. Сантьягу – остров с богатой историей, старинными поселениями и культурными досто примечательностями.

примечательностями. Санту-Антан и Фогу – территории для любителей походов с выразительными вулканическими ландшафтами и маршрутом к действующему вулкану Фогу.

с выразительными вулканическими ландшафтами и маршрутом к Сан-Висенти – центр музыкальной жизни архипелага, известный своим карнавалом и творческой атмосферой Минделу.

Такое сочетание делает Кабо-Верде привлекательным для туристов с разными интересами.

Кабо-Верде почти не знает зимы в традиционном понимании. В декабре средняя дневная температура составляет 26–27°C, а вечерняя – 20–22°C. До девяти часов солнца в день и теплые атлантические ветры создают комфортные условия для отдыха прямо тогда, когда в Европе царит холодный сезон. Такой климат делает архипелаг одним из самых стабильных зимних направлений без резких скачков температуры и без чрезмерной жары.

Несмотря на теплый климат и разнообразные возможности для отдыха, Кабо-Верде пока остается относительно малолюдным туристическим направлением.

В течение года архипелаг посещает примерно 1,2 млн туристов – значительно меньше, чем популярные европейские курорты. Например, Испания принимает около 94 миллионов, а Греция – более 40 миллионов отдыхающих.

Меньший поток гостей создает главное преимущество Кабо-Верде: широкие, почти пустые пляжи, отсутствие очередей в локациях и более спокойная, непринужденная атмосфера.

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